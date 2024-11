Redessa invertirà 840.000 euros el 2025 per ampliar els centres d’empreses municipals a Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Redessa invertirà 840.000 euros el 2025 per incrementar la disponibilitat d’espais empresarials municipals. El resultat més immediat es veurà amb l’ampliació de Redessa Tecno (430.000 euros), si bé també es convocarà el concurs de projectes (410.000 euros) perquè el somni de construir un CEPID 2, pensat per a laboratoris, spinoffs i companyies vinculades a la innovació, sigui més a prop de convertir-se en una realitat.

El conseller delegat de Redessa i regidor de Promoció Econòmica, Coneixement i Innovació, Josep Baiges, explica que, en l’actualitat, als centres d’empreses municipals, «acollim 150 empreses i 1.500 professionals». «Aquesta ampliació ens permet continuar acollint i captant noves empreses, que busquen no només espais, sinó també tots els serveis que proporciona la Comunitat Redessa», valora.

Baiges ja va definir a principis de mes que la ideació del futur CEPID 2 és «una de les joies de la corona» dels projectes que Redessa té entre mans. La previsió és que, abans que acabi la legislatura, hi hagi «moviment». Mentrestant, el 2025, es farà «el primer pas per a fer-lo realitat», amb el concurs de projectes.

L’edifici s’ubicarà darrere de les instal·lacions d’Umivale Activa. En paral·lel, amb l’ampliació de Redessa Tecno, es posarà en funcionament un espai de 450 m2 per a la instal·lació d’empreses. Cal recordar que, el passat setembre, la companyia municipal va inaugurar Redessa Innovació, que dona resposta a la voluntat de creixement de T-Systems.

Projectes «encertats»

El president del Clúster TIC Catalunya Sud, Pablo Mazón, fa una valoració «molt» positiva de «l’aposta guanyadora pel sector TIC que des de fa més d’una dècada duen a terme l’Ajuntament de Reus i Redessa». «Aquesta inversió i els projectes que han presentat són molt encertats, perquè donen resposta a les necessitats de creixement de diverses empreses tecnològiques i digitals ja establertes a la ciutat, així com afavoriran l’arribada de noves companyies que ens consta que estan molt interessades», afegeix Mazón.

Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, veu «encertat que s’implementin polítiques inversores que fomentin l’acompanyament del teixit econòmic i productiu en aquelles fases d’implementació inicial». Com a contrapunt, Basora expressa que «esperem que aquesta capacitat inversora vagi acompanyada d’un clar lideratge amb la simplificació administrativa per possibilitar una implementació ràpida i òptima de tots aquests projectes».

Els reptes de Redessa

L’increment dels espais empresarials no serà l’única missió de Redessa, que va presentar un pla d’inversions d’1,3 milions d’euros per al 2025 centrat, també, a «proporcionar nous serveis de valor afegit» i «fomentar la innovació, la sostenibilitat i l’eficiència». Hi ha actuacions previstes com millorar l’eficiència energètica de Redessa Viver o donar continuïtat al projecte de la Hispània.

Així mateix, Baiges explica que es continuaran impulsant «dos sectors estratègics per a la ciutat, com són el tecnològic i l’agroalimentari». De cara al 2025, es treballaran «els reptes de talent de les empreses tecnològiques a través del Reus Living Lab» i «continuarem apostant per les sessions tècniques, les formacions i els projectes» en el marc del Hub Foodtech & Nutrition.