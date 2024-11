L’Hospital Sant Joan de Reus, reconegut per la «qualitat» en l’atenció del càncer

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus es va convertir ahir en el primer centre sanitari català —n’hi ha una vintena arreu de l’Estat— a rebre la certificació QOPI (Quality Oncology Practice Iniciative), que acredita l’excel·lència en l’atenció als pacients amb càncer en aspectes com la qualitat i la seguretat. El distintiu és atorgat per la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO) i és considerat un dels més prestigiosos del sector a escala global.

El gerent de l’entitat de dret públic (EDP) Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp, Anton Benet, va expressar que era un dia «molt important per a l’entitat», ja que s’estava reconeixent «el treball en equip de tots els processos de la casa». «Representa no només un reconeixement, sinó també un repte per continuar pel camí de la millora permanent», va valorar el president del Consell d’Administració de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp, Isaac Sanromà.

El doctor Josep Gumà, director de l’Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud, va explicar que el programa certifica «que els serveis d’Oncologia i de Farmàcia Hospitalària estem fent bé una sèrie de coses: el tractament mèdic del càncer, la seva prescripció, la planificació, la preparació, l’administració, que estem formant bé els professionals».

«Tot això acredita que el monitoratge i l’avaluació del benestar del pacient també s’està fent bé», va afegir. El procés per aconseguir el distintiu ha durat dos anys, un temps que ha servit per adonar-se «que moltes coses les fèiem bé, que altres les fèiem, però no les registràvem, i altres no les fèiem i ara sí perquè són importants».

«Globalment, hem aconseguit millorar la seguretat del pacient i la qualitat amb què és atès», va determinar Gumà. «Vull felicitar tot l’hospital perquè, encara que vagi dirigit al Servei d’Oncologia, Farmàcia i Infermeria Oncològica, el càncer és transversal a tot l’hospital», va valorar Rafael López, president de la Fundació per a l’Excel·lència i la Qualitat de l’Oncologia, que coordina la tramitació del guardó.

Això no obstant, no s’hi val a relaxar-se. L’hospital ja s’embarca «en una nova fita»: vol ser reconegut com a Cancer Centre per l’Organització Europea d’Instituts de Càncer. Serà un dels objectius del 2025. «És un repte per a tots, i amb totes les energies, per donar continuïtat a aquesta certificació», va assenyalar Benet.

Per la seva banda, la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, va declarar que «comença una nova vida de la manera de treballar i és importantíssim que mantingueu sempre aquest esperit de revisió, d’actualització i d’avaluació per poder oferir una atenció de qualitat i segura», va tancar.

Noves dependències

Pareja també va visitar les noves dependències del Servei de Salut Pública del Camp de Tarragona, així com la nova Unitat de Diagnòstic Molecular, que reuneix tots els equipaments necessaris per al diagnòstic molecular de diverses malalties, especialment del càncer.