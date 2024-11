L'alumnat de l'IES d'Horticultura comença amb el manteniment del parc de l'Abeurada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alumnat de l'IES d'Horticultura i Jardineria de Reus ha iniciat aquest dimecres, 20 de novembre les primeres pràctiques ens espais municipals, fruit del conveni signat el passat mes de setembre entre el regidor de Via Pública, Daniel Marcos Cruz, i el director de l’Institut, Raimon Martí. Les pràctiques consisteixen en treballs de manteniment del parc de l'Abeurada, el tram de la V Verda que pasa pel polígon Dyna.

Fruit del'acord, l’alumnat del programa de FP de cicles formatius de grau mitjà i grau superior de la família professional agrària de l’Institut, pot desenvolupar la formació en els espais públics que l’Ajuntament posarà a la seva disposició. La signatura de l’acord comporta la recuperació d’una col·laboració entre l’Ajuntament i l’institut que s’havia deixat de tenir

En aquesta primera sortida al parc de l'Abeurada l'alumnat recuperarà i renovarà els elements vegetals i de mobiliari fets malbé a causa del vandalisme. Les Brigades subministra als alumnes el material que els calgui i eines específiques per a la realització dels treballs.

Els treballs consisteixen en la instal·lació d'una tanca de fusta amb travessers lateral al barranc per a la protecció dels usuaris; la reposició d'una tanca interior actual (trencada per vandalisme) per models més dobles formigonats per augmentar la seva resistència; la plantació de tres nous arbres aquest estiu a causa de la sequera; desbrossat o sega de l'herba de les zones on hi ha les taules, jocs i altres.

La resta dels espais de la zona estan formats per herbes, arbustos i hi ha cases d'insectes per augmentar la biodiversitat de la zona. Es deixa créixer el fonoll, la ruda, el comí de prat, les corrioles, la ravenissa blanca, la mostassa negra, entre moltes d'altres per alimentar les erugues de papallones, així com rèptils, insectes i ocells que se n'alimenten. L'únic que s'elimina en totes aquestes zones són plantes verinoses.