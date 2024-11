Alumnes de Reus aprenen sobre economia circular en un mercat de bescanvi

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La Palma es va convertir ahir al matí en un mercat perquè els nens i nenes de cinc centres educatius de la ciutat bescanviessin diferents objectes que ja no utilitzaven per altres. Concretament, les escoles assistents van ser la Maria Cortina, els Ganxets, la Vitxeta, la Presentació i el Maria Rosa Molas. Aquesta activitat estava englobada dins del programa ‘Escoles Reus 2030’ que pretén educar als alumnes de la ciutat sobre la temàtica de la sostenibilitat i medi ambient.

Les normes eren ben senzilles; després d’haver treballat tota la temàtica de l’economia circular a les escoles prèviament, cada alumne havia de seleccionar quatre objectes propis per poder utilitzar-los com a moneda de canvi amb els estudiants d’altres centres.

D’aquesta manera, les taules es van omplir de joguines, trencaclosques, llibres, jocs de taula, roba, entre altres. Després de revisar que tots els objectes aportats estiguessin en regla, es va donar el tret de sortida i els nois es van llençar a xafardejar què havien aportat els nois dels altres centres mentre els objectes començaven a passar d’unes mans a altres.

«La gent pensa sovint en la part del reciclatge, però abans d’arribar a aquesta fase està la de la reutilització», va apuntar el regidor de Medi ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio. Segons el regidor, l’objectiu de la jornada era fomentar la reutilització de productes que «potser ja no els utilitzes, però estan en bon estat i potser una altra persona sí que ho necessita».

El regidor ahir no es va voler perdre el mercat, tal com en altres activitats que s’ofereixen des del programa també hi sol ser present. En aquest sentit, va admetre que també els adults hi tenen coses a aprendre en jornades com aquesta.

«Els nostres millors amfitrions són els infants. De fet, han fet una feina prèvia perquè han anat a casa i segurament els han plantejat als seus pares el dubte de quins quatre objectes en bon estat, reutilitzables i que ja no utilitzen podien portar en el mercat d’avui. D’aquesta manera s’implica a tota la família en l’economia circular», va reflexionar Rubio.

«Això significa que el fill els hi diu als pares que no és que vulgui comprar una nova joguina, sinó que vol agafar un que ja no hi juga i canviar-lo per un altre que encara no coneix i se’l trobarà en aquest mercat. Per tant, aquesta filosofia que avui és una activitat per escoles també s’introdueix a la llar», va concloure.

La jornada va finalitzar amb un total de 268 intercanvis i un bon sabor de boca. La mateixa coordinadora del programa Escola Reus 2030, Gisela Pérez, va assegurar que estaven «molt contents» per com havia anat el matí. «Els alumnes han estat molt motivats i han fet molts intercanvis, molts d’ells han intercanviat els quatre objectes que portaven. Per tant, estem molt contents», va afirmar la coordinadora. Avui serà el torn de tres instituts de secundària per a dur a terme el mateix exercici.