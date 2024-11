El Casal de les Dones de Reus reflexiona sobre la versatilitat dels mems

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

«Un mem serveix per riure, però també per denunciar». Amb aquesta reflexió començà el taller Mems o barbàrie, que buscava analitzar i crear aquestes imatges amb perspectiva feminista. Les dinamitzadores i participants de l’activitat, que es va desenvolupar al Casal de les Dones de Reus, coincidien a ser aficionades dels mems perquè «amb una sola imatge serveixen per a l’humor i la crítica; són una forma de comunicar molt àgil», en paraules de Júlia. Armina afirmava tenir «4.000» maneres d’expressar-se utilitzant només cares de Belén Esteban, mentre que Alba reconeixia que, a vegades, ella pot ser «una mica mem».

La primera part del taller consistia a analitzar aquesta mena d’imatges d’internet. S’inicià, però, amb una obra d’art: L.H.O.O.Q., de Marcel Duchamp. El principal referent dels ready-mades dibuixà un bigoti a la Mona Lisa i hi afegí les lletres L, H, O, O i Q. La lectura ràpida, en francès, faria sonar una expressió semblant a «ella té el cul calent». A partir d’aquí, s’entrà en la revisió al detall. «Filla, hauries de ser més femenina, cap home es fixarà en tu», es llegia a la següent diapositiva. D’imatge, un gat aixecant el dit polze. Més enllà de la comicitat de la postura, feia referència als estereotips de gènere. A la segona part del taller, cadascú va poder crear els seus mems.