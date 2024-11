Les obres de rehabilitació del CAP Llibertat de Reus començaran el gener del 2025

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El CAP Llibertat serà objecte de millores ben aviat. Fonts de l’Institut Català de la Salut confirmen a Diari Més que està previst que es duguin a terme obres de millora de l’eficiència energètica de l’equipament sanitari a partir del «començament de l’any 2025, al gener». El període d’execució dels treballs serà d’uns sis mesos.

L’actuació es portarà a cap per reduir més del 30% el consum de l’energia primària no renovable de l’edifici. Així mateix, pretén que l’edifici sigui un espai més agradable per a treballadors i pacients, amb la substitució dels climatitzadors i el sistema de control i gestió de la temperatura. El Govern català hi destinarà 835.074,81 euros.

El projecte, que a més contempla que s’hauran de reciclar més del 70% dels residus que es generin durant les obres, consistirà en la col·locació de 28 mòduls fotovoltaics per produir electricitat, que es destinarà a l’autoconsum, i l’adequació de l’envolupant tèrmic i les instal·lacions d’aigua calenta, climatització i ventilació. També es canviarà l’actual caldera de gas per un sistema d’escalfadors elèctrics, de forma que s’eliminaran el 100% dels combustibles fòssils.

Aprofitant la substitució dels climatitzadors i el sistema de control i gestió centralitzat del centre, s’apostarà per mesures «més respectuoses amb l’entorn» i que siguin més eficients i duradores. En aquesta línia, l’enllumenat es renovarà amb tecnologia led. En l’àmbit arquitectònic, s’instal·laran finestres amb alumini d’aïllament reforçat i vidre doble amb control solar i s’intensificarà l’aïllament tèrmic de la coberta.

L’aleshores gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Imma Grau, va destacar el passat maig, quan el contracte d’obres va sortir a licitació, que el projecte «possibilitarà al CAP Llibertat ser més eficient i respectuós amb el medi ambient, adaptant-se als paràmetres idonis per ser cada cop més curosos amb l’entorn i generar la mínima petjada energètica possible».

L’actuació se sumarà a un seguit de mesures que ja va impulsar l’ICS per millorar la climatització al centre, atès que els professionals van denunciar en reiterades ocasions que passaven fred a l’hivern i calor a l’estiu. L’any passat va instal·lar màquines refredadores i bombes de calor en considerar que les instal·lacions estaven «desgastades», que patien «avaries» constants i que calia renovar-les.

Això no obstant, la plantilla explica que el problema no ha desaparegut i que el sistema, a vegades, no funciona. Avui dia, es poden veure estufes connectades i en ús. Des del sindicat USITAC, es considera que el projecte que començarà a ser tangible a principis del 2025 és «una bona notícia», ja que «hi havia moltes deficiències i els treballadors estaven molt descontents», també, pel soroll. «Nosaltres estem contents que comencin aquestes obres i facin una millora, sobretot per als treballadors i els usuaris», valora el sindicat.