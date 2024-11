L'Any Fortuny tindrà l'epicentre a Reus i farà parada a Madrid, Roma, París, Tànger i Venècia

Presentació dels actes per l'Any Fortuny.ACN

Des del pròxim dijous i fins al novembre de 2025 es commemorarà l'Any Fortuny, coincidint amb el 150è aniversari de la mort d'un dels pintors més importants del segle XIX. El calendari d'activitats tindrà l'epicentre a Reus, on va néixer, i farà parada en ciutats on va viure i treballar com ara Madrid, Roma, París, Tànger, Venècia i Nàpols, entre altres.

El programa s'ha dissenyat amb la voluntat de «revisar» l'obra de l'artista, segons ha explicat el comissari de l'any, Francesc Quílez. L'historiador ha remarcat que amb el programa volen obrir «noves línies d'interpretació» del pintor amb una «mirada més contemporània», davant els «clixés» que han envoltat Marià Fortuny.