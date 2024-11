Els treballadors de la brossa i Reus Net signen un principi d’acord per al nou conveni

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El conflicte laboral dels treballadors del servei de neteja viària i recollida de residus de Reus ja albira el final en l’horitzó. El comitè d’empresa i la direcció de Reus Net —la unió temporal d’empreses conformada per Valoriza i Romero Polo, adjudicatària del contracte de la brossa— han arribat a un principi d’acord del nou conveni. «Ha estat molt lluitat, molt complicat, però finalment hem pogut signar un molt bon acord», expressa el president del comitè, Miguel Pérez.

Pérez explica que el conveni, que estarà vigent fins al 31 de desembre del 2028, contempla increments salarials «igual que els funcionaris públics» i una sèrie de millores encaminades a facilitar la conciliació familiar, «ja que fins ara era molt difícil aconseguir-la».

El paquet inclou variacions de la distribució de la jornada «i, d’aquesta manera, gaudirem de més dissabtes de festa», així com més dies de lliure disposició. El conveni està previst que es formalitzi abans d’acabar el mes, amb el redactat del text actualitzat i la signatura definitiva. «També l’ha de ratificar l’Ajuntament», assenyala el representant de la plantilla.

A l’acord es va arribar la nit de dijous a divendres, al voltant de les 3 hores del matí. «No ens podíem aixecar de la reunió sense un principi d’acord i, finalment, tant la direcció de l’empresa com el comitè ens vam posar les piles, carregades al màxim, i vam obrir les ments, perquè hem signat un conveni obrint nous horitzons i investigant vies diferents dels convenis tradicionals», recorda Pérez. «Hem pogut arribar a una entesa satisfactòria», tanca.

Això no obstant, el president del comitè d’empresa de la UTE Reus Net afirma que els treballadors s’han sentit «molt deixats, abandonats, per part del govern municipal». «Evidentment que ells no tenen la responsabilitat d’asseure’s a la taula de negociació, però sí aportar, des del meu punt de vista, mecanismes que facilitin la negociació, i no ha estat així», valora.

«Si no hagués estat per la bona predisposició de l’empresa concessionària i el sacrifici, el treball ardu i el compromís de la plantilla, això no s’hauria pogut aconseguir», afegeix Pérez.

En aquest context, fonts municipals asseguren que, «fins al darrer minut de la negociació, l’Ajuntament ha estat en contacte permanent amb empresa i treballadors, tot i no tenir competències en la relació laboral entre ambdues parts, amb l’objectiu que es presti sempre el millor servei per als reusencs».

«De fet, l’autorització de reorganització del servei aprovada pel consistori ha estat un dels elements que ha facilitat l’acord amb els treballadors, donat que aquests demanaven facilitar la conciliació», remarquen les mateixes fonts.

Com a conclusió, el consistori «s’alegra que, després de mesos de negociació, s’hagi resolt el conflicte amb un acord estable, i confia que el mateix redundarà en un bon servei als ciutadans i ciutadanes de Reus».

Cal recordar que, arran de les diferenciades postures entre la concessionària del servei i la plantilla, aquesta va arribar a preveure una vaga pels dies de les festes de Misericòrdia, que va acabar sent desconvocada. Abans, ja s’havia manifestat al ple o a la plaça del Mercadal.