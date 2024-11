El Clúster TICSud creu que els districtes tecnològics de Reus i Tarragona es complementaran

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Des del Clúster TIC Catalunya Sud celebren que Tarragona impulsi la creació d’un nou districte tecnològic. Aquest nou barri tindrà la Tabacalera com a centre neuràlgic i podria arribar a ocupar 30 hectàrees. A més, s’espera que pugui crear fins a 25.000 llocs de treball directes a 20 anys vista.

El president del Clúster, Pablo Mazón, considera que Tarragona és «una ciutat amb gran potencial» i el projecte serà un «factor essencial per enfortir el posicionament de la ciutat en sectors clau com són la indústria química, logística o turisme».

«Fa anys que l’Ajuntament de Tarragona és soci institucional del Clúster i l’alcalde sap que estem a la seva disposició per sumar esforços i sinergies», afirma Mazón. A la vegada, recorda que el Clúster també va col·laborar en l’estudi presentat per l’enginyer i urbanista, Miquel Barceló, i l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el passat dijous.

Reus i Tarragona

Durant la presentació del projecte Barceló va subratllar el fet que el model del districte tecnològic de Tarragona serà diferent del de Reus. En aquest sentit, Mazón comenta que «és comprensible que el model tarragoní de la Tabacalera serà diferent del de Reus amb el Tecnoparc. Ben segur els dos projectes es complementaran i es reforçaran l’un a l’altre apostant per especialitzacions i singularitats pròpies de cada municipi sense entrar en rivalitats, sinó cooperant per posicionar-nos al mapa global».

Una tercera part de les empreses que formen part del Clúster són de Tarragona i, per tant, el president creu que «un projecte com el de la Tabacalera reforçarà encara més els lligams».

«Des del TICSud apostem per un concepte d’Àrea Metropolitana TIC», explica el president del Clúster, amb la voluntat de reforçar les fortaleses de cada municipi i buscant una cohesió territorial. «És vital reconèixer el potencial de l’àrea metropolitana en tot el seu conjunt per convertir-la en un Hub Tecnològic atractiu per la captació d’inversions de fora», clou.

Districte del Tecnoparc

Fa un any Redessa va presentar un estudi en què les principals conclusions eren que Reus era líder del sector tecnològic a la Catalunya Sud i que el següent pas era fer del parc tecnològic un districte.

A l’hora de projectar aquest nou districte es van marcar una sèrie d’objectius com la creació de més espais col·laboratius per a les empreses, la posada en marxa de nous esdeveniments de referència en l’àmbit tecnològic, la creació de més habitatge al voltant del Tecnoparc, la generació de talent, entre altres.