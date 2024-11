Reus convocarà el 2025 els Pressupostos Participatius

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus convocarà una nova edició dels Pressupostos Participatius el 2025. Ja es va dir que l’eina s’activaria una vegada en el mandat, esponjant la periodicitat de les crides per facilitar la gestió per part de l’administració local i la participació de la ciutadania, i la data cada vegada és més a prop.

«En algun moment de l’any, esperem no tardar gaire, redactarem les bases, les publicarem i iniciarem el procés de rebuda de propostes», detalla a Diari Més la regidora de Participació, Montserrat Flores. L’edil explica que s’estan acabant de definir les bases, tot revisant «com han anat les convocatòries anteriors». Així mateix, comenta que «hem d’incrementar» el període de revisió tècnica prèvia, que s’encarrega d’avaluar la viabilitat de les propostes.

La previsió és convocar la població a aportar suggeriments durant el 2025, per tenir els projectes guanyadors «en acabar l’any» i, el 2026, s’iniciaria la fase d’entrevistes amb els proposants per definir amb exactitud el plantejament. És una fase necessària per veure «com es coordina amb el que ja existeix, com es concreta, i que el resultat final sigui el que s’havien imaginat», assenyala Flores. La idea és que la dotació econòmica estigui «en la proporció de les darreres convocatòries».

De fet, la ciutadania sembla que té ganes de compartir la seva visió sobre el present i el futur de la ciutat. Durant l’audiència pública de presentació del pressupost, el pla d’inversions i les ordenances fiscals per al 2025, una assistent va consultar quan s’obriria el procés per presentar projectes als Pressupostos Participatius. «Que es fes la pregunta demostra que hi ha inquietud i ganes de Pressupostos Participatius, està assumit com una eina útil que la gent valora», expressa Flores.

L’última edició es va convocar el 2022. Comptava amb una inversió d’un milió d’euros. Un total de divuit projectes van resultar guanyadors. Fins a la data, tres de les propostes ja s’han convertit en una realitat. La primera va ser la instal·lació d’una barana de protecció davant de l’Escola Prat de la Riba, a l’avinguda homònima, per separar la vorera del trànsit rodat i disminuir el risc que pot suposar la circulació a les entrades i sortides de classe. La idea va executar-se l’estiu del 2023.

Els reusencs també van determinar, amb 31 adhesions, que era necessari regular la velocitat del trànsit al camí de Valls. Per això, s’hi va instal·lar un coixí berlinès a la calçada per reduir el ritme dels cotxes i, uns metres abans, es va col·locar un radar pedagògic per saber els quilòmetres per hora als quals van els conductors i informar-los que no poden superar els 30 km/h. A banda de disminuir la velocitat dels vehicles, la proposta va permetre minvar la contaminació acústica i la inseguretat viària de l’entorn.

La tercera pota que ja és tangible és la instal·lació d’un mirall al pont del camí de la Carretera Vella de Salou, que connecta l’avinguda de Salou amb l’hospital, per millorar la visibilitat i reduir el risc de patir un accident.

La regidora Flores afegeix que ja s’està treballant «en tots» els projectes sorgits dels darrers Pressupostos Participatius i que s’ha efectuat una primera reunió amb tots els proposants. En alguns casos, s’han arribat a tenir dues o tres trobades. Alguns exemples que acabaran completant-se són habilitar lavabos públics a la ciutat i instal·lar taulers d’escacs als carrers.