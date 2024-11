L’Ajuntament de Reus crearà quatre basses per afavorir la biodiversitat amb 1,1 MEUR

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus invertirà més d’1,1 milions d’euros per la creació d’un conjunt de quatre basses renaturalitzades a Aigüesverds. Concretament, l’estudi previ i redacció del projecte adjudicat a Casa dels Ocells SL disposava d’un import total de 52.591,68 euros i l’execució d’aquest ascendeix fins als 1.114.286,35 euros.

Aquesta actuació s’engloba dins del paraigua del projecte RENATUReus impulsat per l’Ajuntament de Reus i finançat en un 95% pels fons europeus Next Generation i que disposa de 4,2 milions d’euros. L’objectiu és crear un espai que afavoreixi la biodiversitat i acosti la ciutadania a la natura. Aquestes basses tindran formes irregulars i diferents fondàries, sent la fondària màxima d’entre dos i dos metres i mig.

«Pel govern municipal és com una obsessió convertir Reus en una ciutat verda i sostenible. No tan sols per lluitar contra el canvi climàtic dins de les nostres possibilitats, sinó també per la millora de la salut dels nostres ciutadans», defensa l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.

Aquest espai s’alimentarà de l’aigua de la depuradora de Reus que s’impulsarà fins aquest indret gràcies a un riu artificial de flux lent que es renaturalitzarà. «Cal recordar que l’aigua de la depuradora és una aigua amb uns estàndards de qualitat que estan marcats per l’ACA», apunta el regidor de Medi ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio.

A més, el regidor també assenyala que aquest projecte es beneficiarà de l’estació regeneradora que està previst construir a l’EDAR per garantir aigua de reg a la Comunitat de Regants de Riudecanyes i que es preveu que es posi en marxa l’any 2027, ja que «ajudarà a millorar la qualitat de l’aigua que tenim». «Són projectes completament diferents i no són interdependents, però es complementen», afegeix.

L’aigua seguirà un recorregut concret, arribant primer a una bassa d’emmagatzematge. A continuació, passarà a un circuit tancat en una segona i tercera bassa i, finalment, arribarà a la quarta bassa on hi haurà fangs i biofiltres que han de servir per millorar la qualitat de l’aigua. «Com va dir el redactor del projecte, d’aquí tindrem la millor aigua de la ciutat de Reus», reivindica Rubio.

Biodiversitat

A la vegada, s’espera que les característiques d’aquesta quarta bassa permeti la proliferació d’amfibis i que els ocells puguin construir els seus nius. El regidor també espera que aquests entorns afavoreixi l’aparició de plantes com nenúfars o lliris que «afavoriran la filtració de l’aigua i a la proliferació de la biodiversitat».

Per a poder gaudir de la biodiversitat s’habilitaran diversos punts d’observació. En especial, es construirà una torre que farà les funcions de mirador. «No serà un espai d’estança, no hi haurà taules ni res semblant. Serà com un observatori on la gent podrà anar caminant o en bicicleta», explica Rubio. En aquest sentit, apunta que aquelles entitats o escoles que vulguin dur a terme alguna activitat en aquest nou espai ho podran fer.