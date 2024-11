L’Ajuntament de Reus aprova el pressupost pel 2025 amb un creixement de 232,49 MEUR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat inicialment aquest divendres, 15 de novembre, el Pressupost del Grup Ajuntament de Reus per a l'exercici 2025, que ascendeix a 232.499.923 euros. Un pressupost de creixement del 6,74%, que reforça la resposta a les necessitats de la ciutat i la millora dels serveis municipals, així com l’atenció a la vulnerabilitat, l’aposta per la sostenibilitat i la generació d’activitat econòmica, a partir del eixos del Pla d’Acció Municipal 2023-2027.

El pressupost 2025 preveu un Pla d’Inversions de 22,33 milions d’euros per tot el grup ajuntament, dels quals 14,4 milions corresponen directament de l’Ajuntament i els 7,9 milions restants corresponen a les empreses municipals i als organismes autònoms. L’Ajuntament manté per segon any consecutiu l’esforç inversor sense incrementar el deute.

El resum del pressupost és el següent:

Pressupost Ajuntament de Reus: 155.337.378 euros (+4,27%)

Pressupost Organismes autònoms: 10.720.323 euros (+6,14%)

Pressupost Empreses municipals: 85.697.959 euros (+10,79%)

Pressupost consolidat Grup Ajuntament: 232.499.923 euros (+6,74)

Més serveis

L’augment del pressupost permet millorar i incrementar serveis municipals. Així, els comptes inclouen un increment de les retribucions dels recursos humans per l’ampliació de la plantilla de treballadors produïda per l’increment o la creació de nous serveis:

22 llocs de treball nous destinats a la nova Brigada d’Intervenció Ràpida

10 nous llocs de treball d’agent de la Guàrdia Urbana

7 noves places de treballadores i educadores socials

3 noves places destinades a la Brigada de Mobilitat i Circulació

4 noves places per donar servei al nou Centre Cívic Gregal

L’ampliació i millora dels serveis municipals es veu reflectit en el pressupost amb un increment de les partides de totes es àrees, i un increment global del 8,88%.

Drets Socials és l’àrea que més creix: 27%.

Aposta per la ciutat verda. Increment del pressupost de Medi Ambient del 13,36%

Augment del pressupost destinat a les activitats culturals: 11,49%

Impuls de l’activitat econòmica, amb un increment del pressupost de l’12,27%

Escolta Activa. Via Pública és l’àrea més dotada: 22,9 milions (+6,19%)

Augment del pressupost d’Educació: 11,44%.

Menys pressió fiscal

Els comptes preveuen alleugerir la càrrega que suporten empreses i famílies amb l’impuls de serveis i mesures econòmiques i fiscals d’estímul i de sensibilitat social. Un major esforç en subvencions directes a famílies i entitats, i l’augment de les bonificacions fiscals en són dos exemples:

El pressupost destinat a subvencions creix en 1,7 milions d’euros

L’impacte de les bonificacions fiscals creix 1,2 milions d’euros

Menys endeutament

El creixement dels comptes és possible sense incrementar la pressió fiscal, però també reduint l’endeutament municipal. En l’àmbit del deute, la proposta de pressupost preveu adquirir nou deute, però també amortitzar-ne d’actualment vigent, amb la qual cosa es preveu tancar el 2025 amb un deute i una ràtio d’endeutament menors. Es preveu reduir el deute fins als 117,42 milions respecte als 120,4 milions d’estimació a tancament de 2024; mentre que la ràtio d’endeutament es fixa en el 56,68%, molt per sota (gairebé la meitat) del màxim legal permès que és del 110%.

El pressupost de creixement és possible en gran part per l’augment de les transferències per cessió de tributs de l’Estat (que passen de 31 milions d’euros el 2024 a 39,1 milions el 2025), així com per subvencions d’altres administracions públiques provinents de Fons Next Generation, el contracte programa Serveis Socials amb Generalitat o el Pla ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona (3,3 milions d’euros el 2025).