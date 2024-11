Demanen que s’investigui un presumpte «assetjament» contra la plantilla dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El regidor no adscrit José Ruiz demanarà oficialment al ple d’avui que es dugui a terme una «investigació» en el si dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp per estudiar un «presumpte maltractament i assetjament contra els treballadors».

Ruiz va explicar que, segons ha pogut saber, en els últims mesos, la plantilla hauria patit «baixes per depressió, acomiadaments, persecucions per detectius privats, sancions repetitives i contractacions que dubtosament són lícites moralment i ètica».

L’Ajuntament de Reus, per la seva banda, lamenta «la utilització que s’està fent d’informacions parcials, descontextualitzades i falsejades sobre casos particulars de persones treballadores dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp», una situació que pot causar perjudicis com «inquietar les persones usuàries dels serveis funeraris sense motiu».

Ruiz va afirmar que són «molts els indicis que ens porten a veure que alguna cosa està passant als serveis funeraris». El regidor va mencionar el cas d’un acomiadament recent en què s’hauria emprat un detectiu privat per, presumptament, «perseguir» un treballador amb anys d’antiguitat que estava de baixa per depressió.

«La persecució és sobretot a treballadors que fa 25 o 30 anys que treballen als serveis funeraris», va assegurar. «Aportaré algunes proves perquè s’evidenciï el que està succeint», va afegir. «No podem permetre un presumpte maltractament i assetjament contra els treballadors i, a més, si en som coneixedors i no fem res tenint capacitat d’actuar, ens converteix en còmplices del presumpte delicte», va rematar. Fonts municipals remarquen que qualsevol qüestió laboral «té els seus propis canals de resolució i, en cap cas, es pot vulnerar la confidencialitat de les persones afectades».

La moció comptarà amb el suport del PP, atès que hi ha presentat una esmena mitjançant la qual es demana el «cessament immediat del gerent dels serveis funeraris» en cas que la investigació dictamini que s’ha comès el presumpte assetjament. També es demanarà «que els directius actuals es puguin retirar fins que es resolgui i es determini com s’està portant a terme la gestió dels serveis funeraris i el tracte amb cadascun dels treballadors».

Ruiz és agent d’assistència a una companyia d’assegurances que té per clients empreses del sector funerari. El regidor va assegurar que «no treballo per cap empresa privada del sector funerari» i que «no vinc a parlar en nom seu», sinó «com a regidor no adscrit que té coneixement d’unes presumptes accions que no són gens netes».