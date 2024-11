El passeig Prim de Reus estarà tallat al trànsit a partir d'aquest dilluns per obres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El passeig Prim de Reus quedarà tallat al trànsit a partir d’aquest dilluns, 18 de novembre, a les 8.00h per obres de reparació i millora de diversos punts del clavegueram i la posterior millora i reparació de l’asfalt i la pavimentació, fruit de l’actuació efectuada fa dos anys, que s’aprofitaran també per canviar d’altres elements com ara les tapes de serveis. El tram afectat es situa entre el número 2 i el número 40 del passeig.

Es restringirà també la circulació als carrers que desemboquen en el passeig Prim. Els veïns d’aquests carrers podran accedir als seus pàrquing. En el cas dels aparcaments al propi passeig s’interromprà l’accés durant l’horari de feina (de les 8 a les 18h), i es permetrà l’accés la resta d’hores.

La reobertura del trànsit està prevista pel divendres 29 de novembre, a les 20 hores, un cop finalitzats els treballs de pintura. Tot i que en els dies posteriors s’hauran de portar a terme alguns treballs de remat, es faran amb la circulació al trànsit oberta.

Afectació al transport urbà

Les obres també afectaran el recorregut de diverses línies del transport urbà que hauran de fer un trajecte alternatiu:

L11 (direcció Oques): Recorregut alternatiu des de la parada Vidal i Barraquer 1 per Av. de Pere el Cerimoniós, Av. de Sant Bernat Calbó, Av. dels Països Catalans, Av. del Dr. Vilaseca fins a la Pl. del Nen de les Oques.

L20 (direcció Oques): Recorregut alternatiu des de la parada 'Immaculada' per Av. de Riudoms, Av. dels Països Catalans, Av. del Dr. Vilaseca fins a Pl. del Nen de les Oques.

L21 (direcció Oques): Recorregut alternatiu des de la parada 'Fund. Rosa Maria Vivar 1' per Av. dels Països Catalans, Av. Dr. del Vilaseca fins a la Pl. del Nen de les Oques.

L60 (direcció Oques): Recorregut alternatiu des de la parada 'Estació d’Autobusos 1' per Av. de Sant Bernat Calbó, Av. dels Països Catalans, Av. del Dr. Vilaseca fins a la Pl. del Nen de les Oques.