Les entitats veïnals del barri de Mas Iglesias de Reus es reuneixen amb el PSC al Parlament de Catalunya

El grup parlamentari del PSC es va reunir la setmana passada amb les associacions de veïns Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias i Roserar Mas Iglesias i la Federació Associacions de Veïns de Reus (FAVR) per tractar la reforma de l’entorn del Carrilet i el trasllat de l’estació d’autobusos.

«Les transformacions urbanes a Catalunya han de promoure models de ciutats que combinin la justícia social amb la sostenibilitat mediambiental», afirma el diputat del PSC al Parlament, Alberto Bondesio. A més, remarca que en les reunions que s’han dut a terme amb les diferents entitats «va quedar palès que tothom està a favor que cal reformar l’estació d’autobusos».

El diputat considera que les infraestructures de mobilitat urbana i interurbana són «claus en la descarbonització de les ciutats» i garantir el moviment de la ciutadania. Per aquest motiu, defensa que el projecte de reordenació del Carrilet «serà molt positiu per la zona i també per la ciutat, ja que fa molts anys que Reus necessita una reforma de l’estació d’autobusos perquè aquesta sigui digna».

A la vegada, també assenyala com a fet positiu que aquesta nova estació que estaria ubicada al Parc Mas Iglesias garantirà una connexió amb la nova estació de Bellissens i el futur tramvia, «aconseguint així la intermodalitat».

Desacord en el com

Tot i que socialistes i entitats veïnals estiguin d’acord en reformar l’estació d’autobusos, on no hi ha acord és en el com. L’avantprojecte, defensat pel govern municipal encapçalat pel PSC i l’AV Roserar Mas Iglesias, s’ha trobat amb l’oposició contundent de l’AV Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias.

El portaveu d’aquesta, Òscar Mendoza, comenta que esperen que els convoquin algun dia per a «donar una solució, ja que la nostra demanda seguirà essent la mateixa, no a l’estació dins d’un parc». «En tota decisió urbanística primer ha de primar el cost social i mediambiental i una estació d’autobusos dins un parc és l’antítesi del que ha de prevaldre», assegura Mendoza.

En aquest sentit, el portaveu creu que «el parc és la solució als problemes que comencem a tenir, potser cal que les declaracions del president a Bakú siguin realment escoltades», fent referència a les declaracions del president espanyol, Pedro Sánchez, durant la COP29 a Azerbaidjan on va defensar que la societat ha de canviar per fer front al canvi climàtic. Per un altre costat, Òscar Mendoza també vol deixar clar que «no estem en contra del govern, només estem en contra d’aquest avantprojecte».