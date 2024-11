Gala Mirissa: «Crec que en aquest país encara no s’entén molt bé que significa el criptoart»

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Com es va iniciar en el món de l’art i, més concretament, l’art digital?

«Em vaig iniciar en el món de l’art digital per casualitat, després d’un recorregut professional totalment diferent. A causa d’uns problemes de salut que em van fer romandre a casa més temps de l’esperat i sense capacitat de treballar físicament, internet va ser el meu aparador de sortida. Vaig tenir la sort de descobrir a George Redhawk, una gran inspiració per a mi, qui em va despertar un interès brutal per l’animació, igual que el cineasta americà Bill Domonkos, que utilitza fragments de pel·lícules antigues per fer GIFArt. Així que vaig començar a fer GIFArt publicant els meus treballs a les xarxes socials fins que van començar a contactar amb mi pintors i fotògrafs reconeguts per fer col·laboracions».

Què és el criptoart i els NFT?

«El criptoart és una forma d’art digital que utilitza la tecnologia de la blockchain per autenticar i verificar la seva propietat i originalitat. Aquest tipus d’art pot incloure imatges digitals, vídeos, animacions, música o qualsevol altra forma creativa. El que distingeix el criptoart d’altres formes d’art digital és que cada peça està associada amb un NFT (Non-Fungible Token, en anglès) que és un tipus de fitxa digital única que representa la propietat d’un actiu digital. A diferència de les criptomonedes, no són intercanviables per la seva equivalència, ja que cada NFT és únic o té un valor diferent».

És possible viure d’aquest món? Millor o pitjor que les disciplines artístiques convencionals?

«Viure del criptoart i els NFT és difícil, però possible, tot depèn de molts factors com la demanda, la visibilitat de l’artista i el mercat específic. Hi ha artistes que han fet grans guanys en poc temps, especialment durant el boom dels NFT l’any 2021. Comparat amb les disciplines convencionals, el criptoart ofereix avantatges com que els artistes poden vendre directament a col·leccionistes d’arreu del món sense intermediaris com galeries o subhastes. Puc crear el meu contracte i guanyar tots els beneficis de la meva obra. També puc fer-ho a través d’una plataforma i acceptar una comissió per venda. Després d’un pic, el mercat ha mostrat signes de declivi. Per tant, es pot viure del criptoart, probablement és més arriscat que les vies tradicionals, però si ho aconsegueixes ja no depens dels intermediaris».

És positiu pel sector artístic l’ús d’aquestes noves tecnologies digitals?

«Hi ha molts aspectes positius. Permeten accedir a un mercat global i sense dependre d’intermediaris tradicionals, és la base de la democratització de l’art. La blockchain ens garanteix l’autenticitat de l’obra i autoria. Qualsevol em pot plagiar com a l’art convencional, però si el descobreixo, tot i que elimini els NFT plagiats, no podrà esborrar els moviments a la blockchain, ja que, tot queda registrat. També tenim els royalties on els artistes reben un percentatge de cada revenda de l’obra. Això és revolucionari, ja que en l’art tradicional l’artista només guanya diners amb la primera venda».

Com d’important són esdeveniments com Jardí Digital per artistes d’aquest àmbit?

«Són fonamentals per als artistes i els ciutadans, per apropar al públic a un format que consideren inhòspit. Crec que en aquest país encara no s’entén molt bé que significa el criptoart i hi ha molta tendència a relacionar aquest món a les estafes de criptomonedes. Aquestes trobades no només permeten presentar les obres d’un artista a un públic més ampli, sinó també connectar amb altres creadors, col·leccionistes i experts, fomentant col·laboracions i oportunitats futures».

Col·laboració amb una pel·lícula a Hollywood, aparició a la revista Forbes, sembla que les coses van bé

«Sí, sembla que es reconeix la meva obra, però darrere hi ha molt d’esforç i perseverança. Vaig començar creant GIFArt en una època que no donava fruits econòmics, era impensable vendre GIF animats com a peça d’art. El secret de l’èxit va ser aquest, ser pionera d’un moviment descentralitzat en què cap artista volia entrar per falta de vendes i on un grup de col·leccionistes creien en el que els artistes estaven construint».

Què els diria a totes aquelles persones que encara es mostren escèptiques davant de tot aquest món cripto?

«Els diria que és comprensible que tinguin dubtes, ja que és un espai emergent, complex i sovint envoltat de volatilitat i especulació. Però no podem negar que el món cripto representa una nova fase en la tecnologia financera i artística. Les criptomonedes introdueixen un sistema financer descentralitzat, que ofereix alternatives al sistema bancari tradicional, i els NFT permeten una forma de propietat digital única i verificable que abans no existia».