Reus serà oficina fiscal i magatzem «seleccionador» del Banc d’Aliments

El Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona estava treballant per crear una «bicefàlia»: mantenint la seu del carrer de l’Escultor Rocamora i obrint un segon magatzem al polígon Riu Clar de Tarragona, l’entitat volia facilitar el repartiment dels productes.

Amb tot, «la situació ha canviat una mica», explica el director, Manuel de la Calzada. La nau de Tarragona serà el punt principal d’entrega d’aliments i articles d’higiene personal i per a la llar. «Però a Reus continuem», continua de la Calzada. La capital del Baix Camp tindrà el rol de «magatzem seleccionador» i d’oficina fiscal, així com acollirà les reunions del Patronat. «El cor continuarà sent Reus», expressa.

El director de l’entitat explica que les instal·lacions de Reus serviran per emmagatzemar els productes que arribin. «A mesura que es donin des de Tarragona, els portarem cap allí», assenyala. Aquesta tasca es duria a terme amb productes de llarga caducitat com l’arròs, els llegums o la pasta, que no necessiten ni càmeres de fred ni de congelats.

Això no obstant, en cas de tenir aliments que caduquin aviat o que siguin frescos, es podria demanar als col·laboradors que els recullin directament a Escultor Rocamora. «La idea és el que el 80% de les entregues es faci des de Tarragona i el 20% des de Reus», declara.

El canvi d’escenari s’explica per dos motius principals. El primer, «que realment no hi ha gaire diferència entre anar a Reus o a Tarragona». La idea era que des de Tarragona es donés cobertura a la meitat nord de la província i, des de Reus, fins al Montsià.

«Als que venen del sud, no els suposa una gran diferència sortir cap a Reus o cap a Riu Clar», considera de la Calzada. A més, les instal·lacions de Reus són «molt antigues», cosa que genera problemes com el fet que «cada vegada que plou, se’n va la llum». «El magatzem de Tarragona és més nou, serà més pràctic», valora.

Sobre la nau de Reus també planejava una amenaça de desnonament que va quedar aturada mesos enrere en demostrar que formava part de la fundació i no d’una organització amb ànim de lucre. «L’assumpte està en mans dels advocats, no tenim cap més notícia», desvela el director. Així mateix, comenta que encara faltarà acabar de definir quin impacte tindrà la remodelació de l’entorn del Carrilet en la tasca del Banc dels Aliments a la capital del Baix Camp.

D’altra banda, el magatzem del polígon Riu Clar obrirà portes a finals de mes o principis de desembre. El director del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona relata que la inauguració serà una mica més tardana del que s’havia previst inicialment arran de les dificultats per adquirir contenidors per a productes freds i congelats —s’ha optat per llogar-ne cinc— i per a desmuntar, transportar i muntar mobiliari.

En aquesta línia, celebra que l’entitat espera rebre la donació de palets i altres equips per facilitar la feina en ambdós locals i acabar de moblar les instal·lacions. «Anem a poc a poc», conclou.