El Gran Recapte del Banc dels Aliments no permetrà cap excusa

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gran Recapte del Banc dels Aliments d’enguany serà el 22 i 23 de novembre i treballa a contrarellotge per aconseguir tota l’ajuda possible de voluntaris i empreses. Enmig d’una situació complexa pel que fa a reserves en el banc, enguany no volen cap excusa per no ajudar a la causa.

Amb aquest motiu, el coordinador del Gran Recapte del Banc dels Aliments a les Comarques de Tarragona, Xavier Viejo, explica que enguany han preparat una campanya amb la qual denuncien que excuses com «és que ja ajudo amb altres causes» o «ho sento, tinc pressa» no valen, ja que, «esperem recollir més aliments que excuses».

«Si abans de la pandèmia el recapte va arribar fins a 500 tones. Amb el coronavirus, en què tan sols es podien fer donacions econòmiques, això ha canviat. L’any passat tan sols vam arribar a 99 tones», apunta Viejo. Un fet que el president del Banc dels Aliments a les Comarques de Tarragona, Josep Maria Solanes, s’ha proposat revertir. «És l’esdeveniment més important de l’any i ens permet subsistir entre quatre i cinc mesos», calcula el president.

A més, enguany és una data encara més important perquè la meitat de la recaptació serà destinada al Banc dels Aliments de València arran de les tràgiques inundacions de fa unes setmanes. A causa de l’allau de solidaritat, el banc d’aliments valencià va omplir fins a 20 magatzems i, segons explica Solanes, la seva capacitat de gestió està «desbordada». Per aquest motiu, els bancs de la resta de l’Estat recolliran i emmagatzemaran els aliments i els transportaran a València segons la demanda que hi hagi.

Per un altre costat, des del banc també fan una crida perquè la gent que ho desitgi es presenti voluntària per col·laborar en el Gran Recapte i el coordinador reconeix que a la ciutat de Tarragona és el punt on més els ha costat en anys anteriors trobar voluntaris.

Les persones interessades a participar ho poden fer a través de la pàgina web del Gran Recapte fins al 21 de novembre.