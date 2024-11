Una escola màgica a Reus on els més petits poden aprendre i jugar

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Una porta màgica per descobrir i aprendre. Aquesta és l’entrada que l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges, van creuar a Activiland i que els va conduïr a l’Escola de Màgia de l’Ordre del Lleó.

Després de travessar un portal màgic de serpentines van accedir al saló principal on els esperaven enigmes i jocs. «L’objectiu és oferir escape rooms per un públic d’entre 3 i 5 anys, que actualment no disposa d’una oferta», va comentar Raquel Júlez, cofundadora d’Activiland i mestre de màgia de l’Ordre del Lleó.

Per fer-ho ofereixen passis de fins a 6 nens, un fet que Irene Júlvez, germana de la Raquel, cofundadora i mestre de màgia també, considera positiu: «Hi ha algunes habilitats que a les escoles potser no es treballen prou, també perquè són grups molt grans. Aleshores, amb grups reduïts sí que és molt més factible treballar l’empatia i la coordinació amb els companys i amics».

En aquest primer saló els joves mags ja es converteixen en «els protagonistes» i han de resoldre misteris de tota mena. Per exemple, per descobrir quina és la clau per obrir un llibre màgic han de resoldre un enigma a través de l’audició que els guia a l’objecte on hi ha amagat el codi.

«Volem fomentar el raonament lògic en els nens, ja que, potser és un pensament que els adults ja tenim molt adquirit, però per ells és una cosa nova», va destacar la Irene. I tot sense pressa i acceptant que es poden equivocar. Al cap i a la fi, tot bon mag aprèn els encanteris gràcies a la pràctica.

En un altre moment del recorregut els joves mags han d’omplir un calder amb diversos ingredients màgics com pèl d’unicorn, que novament, han d’aconseguir descobrir on són gràcies al treball en equip i les habilitats individuals dels participants o, també, obrir una caixa forta gràcies al poder de l’amistat. Una aventura que l’alcaldessa i el regidor s’hi van enfrontar amb èxit; van unir les mans i van aconseguir que la caixa s’obrís davant dels seus ulls.

Una escola adaptada

A més, com que l’Ordre del Lleó no vol deixar a cap mag fora de les seves aules, tot l’espai ha estat adaptat perquè hi puguin participar nens amb tota mena de necessitats especials. «Un dia ens va visitar un nen de vuit anys que anava en cadira de rodes i molt alegre va comentar que era la primera vegada que podia participar en un escape room. Per a nosaltres va ser molt especial», va recordar la Raquel.

També l’espai contempla les necessitats específiques de persones que pateixen el trastorn de l’espectre autista. En aquest sentit, hi ha habilitada una sala on poden descansar i, en qualsevol moment, deixar les classes de màgia per un altre moment.

Programa Consolida’t

Activiland ha estat una de les empreses beneficiades pel programa Consolida’t, promogut per l’Ajuntament de Reus i totalment subvencionant. L’objectiu és oferir formació i assessorament especialitzat a empreses ja constituïdes sobre l’àmbit que calgui.

«Aquest programa vol acompanyar a aquelles empreses que tenen ja un recorregut de 2 o 3 anys, però continuen tenint algunes necessitats. El què passa és que no existeixen programes actualment específics per aquestes empreses», va valorar Josep Baiges. «Crec que Activiland és un exemple de referència per a totes aquelles altres empreses que formen part del projecte vegin que fer realitat el seu somni és possible», va cloure.