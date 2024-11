Promotors d’habitatges demanen a l’administració col·laboració per respondre a la demanda

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’habitatge és un dels grans reptes a resoldre a Catalunya. La gentrificació, l’increment del preu del lloguer o la manca d’habitatges en alguns municipis són alguns dels motius que han suposat una barrera per a l’accés a l’habitatge.

L’anterior govern de la Generalitat ja ho va intentar abordar amb la limitació del preu del lloguer que va entrar en vigència el passat mes de març i que actualment ja afecta un total de 271 municipis catalans. Per la seva banda, l’actual govern d’Illa va anunciar només arribar al càrrec que invertirà en la construcció de 50.000 pisos públics nous fins al 2030.

Enmig d’aquest context les empreses dedicades a la construcció es veuen davant d’un futur incert i, per aquest motiu, La Caixa i l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) van celebrar ahir al matí una sessió informativa al firaReus Events. Aquesta, que va comptar amb la presència d’una vintena d’espectadors del sector, va tractar de fer una anàlisi de la situació del sector immobiliari i quins són els reptes de la promoció i construcció al Camp de Tarragona.

«Després de molts anys de crisi s’han absorbit ja els estocs del passat i és una realitat que existeix una demanda d’habitatge prou important en la societat i els promotors intentem donar resposta», analitza el director general de l’APCE, Marc Torrent. «Així i tot, és cert que estem en uns nivells de producció per sota de les necessitats d’habitatge i, aleshores, és aconsellable igualar aquestes necessitats amb l’oferta per evitar tensions innecessàries al mercat», afegeix Torrent. També un dels temes que s’ha tractat és les característiques d’aquest habitatge, on el director apunta que «l’oferta ha de ser d’habitatge lliure, protegida i social» i, per afrontar-ho demana establir una «relació publicoprivada eficaç».

Per un altre costat, centrant la mirada en el Camp de Tarragona, el president de la Comissió Territorial de l’APCE a Tarragona, Daniel Roig, considera que no hi ha una diferència important amb la resta de Catalunya: «Podem parlar de Reus, Salou o Cambrils i la realitat és la mateixa que està passant a tot Catalunya, ja que no tenim prou habitatge per tota la demanda que hi ha».

No obstant això, Roig creu que la causa no és única. «Necessitem més habitatge de totes les tipologies, però no només hem de pensar en les grans ciutats. El Camp de Tarragona és molt ampli i hi ha poblacions que ens poden semblar petites, però que igualment tenen una necessitat d’habitatge. Hi ha pobles com Alforja on el jovent no pot arrelar per falta d’habitatge i acaba abandonant el municipi», valora.