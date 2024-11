El reusenc Joan Masdéu publica 'Rostre d’actriu' amb Xoel López

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant Joan Masdéu ha publicat aquest dimarts Rostre d’actriu (Satélite K), amb Xoel López, un nou avançament del seu proper disc. El tema és l’adaptació al català que Masdéu ha fet de l’original Rostro de actriz de Xoel López, inclosa al disc Fin de un viaje infinito (2007), de la seva època amb el grup Deluxe.

El segell ha destacat que López canta per primera vegada en la seva carrera en català, acompanyant el músic de Reus en aquesta revisió. Rostre d’actriu s’ha gravat entre Barcelona i Madrid i va acompanyada d’un visaulizer en què també hi participen tots dos artistes.

El segell ha apuntat que Masdéu, que ha sentit «una connexió especial» amb aquesta cançó des del seu llançament el 2007, ha volgut «retre homenatge a la seva bellesa en tornar-la a gravar, juntament amb el seu autor».

Aquest és el segon single d’un seguit avançaments que Joan Masdéu anirà publicant durant els propers mesos i que formaran part d’un nou disc, que veurà la llum la primavera de 2025, per celebrar els 15 anys de trajectòria.

L’àlbum comptarà amb la revisió d’algunes de les cançons més destacades de la seva discografia amb artistes convidats, a banda d’algunes cançons noves i d’alguna sorpresa més.

Sota la producció de Dani Ferrer (Love of Lesbian, Mi Capitán), Rostre d’actriu s’ha gravat als estudis Santa Rita de Mataró i El Congost de Barcelona, amb Quim Xicoira (baix), Joan López (bateria), Dani Ferrer (piano, teclats, trompa), Carles Guilera (guitarres), Maurici Gené (guitarres) i Joan Masdéu (veu). Mesclat per Dani Ferrer i masteritzat per Ángel Medina.