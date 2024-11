El pla d’inversions de Reus del 2025 ascendeix a 22,3 MEUR: Via Pública s’endurà gairebé 5 milions

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus invertirà 22,3 milions d’euros el 2025, un 11,76% menys que l’exercici en curs. El regidor d’Hisenda, Manel Muñoz, detalla a Diari Més que serà un dels plans d’inversions més importants des del 2011 i que vindrà condicionat, en part, per projectes de caràcter plurianual que ja han començat a completar les primeres passes i que tindran continuïtat. Així i tot, subratlla la partida dedicada a Via Pública: pujarà a 4,96 milions d’euros.

Muñoz comenta que hi haurà «remodelacions i actuacions molt concretes en determinats punts de la ciutat». Part important de la inversió recaurà en l’execució de les obres de reurbanització del carrer Ample i de la plaça del Pintor Fortuny, que es remodelaran en benefici del vianant. El pla tindrà previst un milió d’euros més per a l’asfaltatge i la millora de voreres.

Imatge virtual de com quedaria la remodelada plaça del Pintor Fortuny, un dels projectes a executarAjuntament de Reus

També prosseguirà el seu recorregut el RENATUReus, el conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu afavorir la renaturalització i la resiliència a la capital del Baix Camp. L’Ajuntament obtindrà 2,6 milions d’euros per a l’execució del projecte durant l’exercici del 2025.

L’adaptació de patis escolars com a refugis climàtics, la creació d’una bassa a l’entorn del barranc del Pedret o la redacció d’un pla director de sistemes urbans de drenatge sostenible, per poder emmagatzemar i recuperar part de l’aigua de la pluja, són tres de les accions previstes en aquest marc.

Bona part del pla d’inversions es finançarà amb fonts externes. El consistori preveu rebre 3,6 milions d’euros en subvencions el 2025, a través del RENATUReus (2,6 milions d’euros) o el Pla ImpulsDipta de la Diputació de Tarragona (uns 527.000 euros).

Amb fons propis, l’executiu local aportarà 12.445.000 euros. Uns 12 milions d’euros vindran «de crèdit, haurem de demanar préstec per poder-ho fer», apunta Muñoz. La venda d’una finca a la carretera de Constantí permetrà ingressar 425.000 euros addicionals, una venda que «tenim segura, no és fer volar coloms», afirma l’edil. De fet, ja s’ha adjudicat a l’empresa Tecnolama.

Alienació de patrimoni

El pressupost consolidat de l’Ajuntament té en compte l’alienació de patrimoni per a l’exercici vinent per un valor d’1,87 milions d’euros. A banda de l’immoble de la carretera de Constantí, l’Ajuntament preveu ingressar 1.443.000 euros amb la venda d’una finca de Redessa, situada a l’avinguda dels Mercaders.

Empreses municipals

Dels 22,3 milions d’euros del pla d’inversions, uns 14,4 milions d’euros seran per al consistori pròpiament, mentre que les empreses municipals en gestionaran 7,97 milions. El consistori ja va anunciar la setmana passada que els diners ajudaran a executar operacions com la centralització del CMQ a l’Antic Hospital, la convocatòria d’un concurs d’idees per construir el centre d’empreses CEPID 2, l’ampliació de Redessa Tecno, o l’activació de la segona fase del desplegament de la Ganxeta. També permetrà donar continuïtat a projectes com la Hispània o la Bassa Nova.

El pressupost

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Reus ascendeix als 232,5 milions d’euros per al 2025, un 6,74% més que l’exercici anterior. Muñoz assenyala que hi ha un «creixement global de les regidories». L’increment s’explica per factors com les despeses de personal, que creixeran un 11,43%, és a dir, en 8,75 milions d’euros.

Les actualitzacions salarials i la pujada de les cotitzacions narren part d’una situació a la qual s’ha de sumar la contractació de més personal: s’han creat deu noves places d’agent de la Guàrdia Urbana, hi haurà set treballadors i educadors socials més, s’incorporaran tres persones a la plantilla de la Brigada de Mobilitat, es reforçarà la plantilla per posar en funcionament el Centre Cívic Gregal, la Brigada d’Intervenció Ràpida sumarà 22 persones...

Així mateix, es calcula que les bonificacions tindran un impacte de 3 milions d’euros. D’altra banda, es preveu un estalvi del 10% de la factura de la llum gràcies a la baixada del seu preu i a la inversió feta en plaques fotovoltaiques.

Així i tot, els ingressos també creixeran gràcies a una major participació en la cessió de tributs de l’Estat. Es preveu rebre 8,04 milions d’euros més, passant de 31,06 milions a 39,1, diners que es destinaran a «ajudar a les famílies», a finançar el pla d’inversions i, en un milió, a amortitzar els deutes. De fet, Muñoz remarca que es reduirà la ràtio d’endeutament, passant del 63,93% el 2024 a 56,68% el 2025.

El regidor d’Hisenda comenta que, per a elaborar el pressupost, ha imperat la filosofia de «pressupost zero». Fins ara, els comptes es dissenyaven «una mica en funció del que anaves arrossegant l’any passant». Per al següent exercici, s’ha demanat a tots els agents implicats que justifiquin les partides demanades segons la previsió de necessitats de subministraments, despeses en personal o execució de projectes.