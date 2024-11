La Marató de Donació de Sang espera rebre 600 persones a Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El dijous 14 de novembre es posarà en marxa el marcador de donacions de sang a Reus, amb motiu de la Marató de Donació de Sang, per tal d’aconseguir que 600 persones vinguin a donar durant tota la jornada: 550 donacions de sang i una cinquantena de plasma.

Aquesta campanya ha de permetre augmentar les reserves de sang, que han disminuït lleugerament aquesta setmana a causa del temporal, ja que algunes col·lectes dels territoris més afectats per les pluges, van haver de suspendre’s.

A Reus, durant dotze hores ininterrompudes, de 9:00 h a 21:00 h, la seu cultural acollirà de nou els donants que vulguin donar sang i s’hagin apuntat a www.donarsang.gencat.cat/msangreus. Aquest és el segon any consecutiu que es recuperen les instal·lacions del Teatre Fortuny com a seu de la Marató després de l’impàs de canvi d’ubicació obligat per la pandèmia.

Durant tota la diada, es comptarà amb el suport de diverses entitats de la ciutat que vindran a donar sang en grup i així amenitzaran el teatre. També es farà difusió a través de les xarxes de la importància de participar i col·laborar amb aquest gest que salva vides. D’altres entitats col·laboren a la campanya amb productes per al refrigeri dels donants o amb algun detall per als i les donants.

Enrique Martín, regidor de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus, ha manifestat que «volem animar a tothom a participar de la marató de donants de sang. És de vital importància i necessitat fer aquesta acció tan altruista i que pot ajudar a salvar moltes vides».

Castell virtual

La Marató de Reus emplaça els donants a col·laborar durant aquest 2024 a fer realitat el repte de completar el primer castell digital de la història que es va tenyint de vermell a mida que es van sumant les donacions recollides al llarg de l’any.

L’escultura es pot consultar online i també en Realitat Augmentada a 4 punts cèntrics de les quatre capitals catalanes on es pot visualitzar escanejant un codi QR situat davant del castell. Aquest pilar virtual, que fa referència al lema Fer-ho entre tots és molt nostre és un símbol de l’esforç col·lectiu que representa la donació de sang, i la cohesió i la connexió que aquest gest suposa entre donants i receptors.

La Marató de Donants de Sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits, és possible gràcies a la implicació i col·laboració de l’Ajuntament de Reus i l’Associació de donants de sang del Baix Camp, de la Creu Roja i de Protecció Civil.