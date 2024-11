Eviten el desnonament d'una família a Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat de l'Habitatge de Reus ha evita el desnonament d'una família al carrer Mas Pellicer de la capital del Baix Camp. L'entitat va convocat una manifestació a les portes de l'edifici per tal d'evitar-lo.

Una cinquantena de persones s'han reunit a les portes de l'habitatge situat al número 53 del Mas Pellicer per protestar pel desnonament. Segons el sindicat, la família formada per un matrimoni i els seus dos fills menors havien de ser desallotjats per un deute «que la familia està disposada a pagar però que no els han deixat».

Finalment, s'ha aconseguit evitar el desnonament i el José i la seva família podran quedar-se a l'habitatge.