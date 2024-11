La pel·lícula 'Echo of you' s'emporta el premi ciutat de Reus de la dinovena edició del Memorimage

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La pel·lícula 'Echo of you' de Zara Zerny s'ha emportat el premi ciutat de Reus de la dinovena edició del Memorimage. Completen el palmarès 'In Memoriam Biel' de Santi Suárez amb el guardó MemoriReus, 'Pepi Fandango' de Lucija Stojevic amb el premi del públic i 'Diari de la meva sextorsió' de Patricia Franquesa amb el MemoriJove.

Els premis s'han donat a conèixer aquesta nit a la gala de cloenda, on també s'ha distingit la tasca dels germans Ignasi i Joan Barjau per la recuperació altruista de l'arxiu fílmic produït pel seu oncle, Joan Capdevila Nogués.

En quatre dies, el festival internacional de cinema de Reus centrat en les imatges d'arxiu ha atret uns 1.500 espectadors en una vintena de projeccions gratuïtes. L'edició d'enguany del Memorimage s'ha dedicat a les memòries selectives, la força de l’amor i la redempció al dolor tant individual com col·lectiu. En total, s'han pogut veure 20 pel·lícules catalanes i europees, la meitat de les quals han estat estrenes a Catalunya.

En el cas de l'obra 'Echo of you', de Zara Zerny, reuneix el testimoni de persones de 80, 90 i 100 anys que parlen amb franquesa i eloqüència sobre l'amor, la soledat, el dol, la vida i la mort, en un retrat «poètic i tendre» d'una generació danesa.

El jurat de la secció oficial del Memorimage, format per Glòria Salvadó, Mario Pons i Valentí Via, ha decidit per unanimitat distingir-la per «la seva gran qualitat de producció» i la «diversitat de perspectives sobre un tema tan delicat com és la mort de les parelles».

Pel que fa al premi MemoriReus, enguany s'han presentat tres produccions del Camp de Tarragona. La guanyadora ha estat 'In memoriam Biel', de Santi Suárez, que descobreix la vida i obra de l'escriptor i lingüista reusenc Gabriel Ferrater.

El públic, per la seva part, ha premiat la història d'un supervivent de l'Holocaust que viatja al sud d'Espanya per escriure el seu propi fandango en record dels nens gitanos que cantaven flamenc al camp de concentració de Rivesaltes a través del film 'Pepi Fandango' de Lucija Stojević.

El públic més jove també ha tingut veu en aquest festival i ha dedicat el MemoriJove a 'Diari de la meva sextorsió' de Patricia Franquesa, en què explica el cas de ciberxantatge que va patir la directora arran del robatori del seu ordinador. 'Le Mans 55', d'Emmanuel Reyé, ha recollit el premi Cinema Rescat com a millor treball de documentació i recerca, mentre que el premi ADAE se l'ha endut la docusèrie '(P)ícaro: El pequeño Nicolás' de Tomás Ocaña Urwitz.

Si bé aquest dissabte s'han projectat les últimes pel·lícules al Teatre Bartrina de Reus, la plataforma Memorimage Online permetrà visionar fins al 17 de novembre dues pel·lícules que han format part del MemoriReus d’enguany: 'Dolors', de Marta Arjona i Maite Blasco, que rescata de l’oblit a Dolors Vives Rodon, una de les dones pioneres a pilotar una aeronau a Espanya, i 'Josep Maria Cañellas. L'ombra del fotògraf', de Carles Esporrín i Luz López, sobre Josep Maria Cañellas, pioner de la fotografia instantània.

Uns 1.500 espectadors al llarg de quatre dies de programa

La dinovena edició del Memorireus s'ha acomiadat amb la gala de cloenda, després de quatre dies en què 1.500 espectadors han assistit a la projecció gratuïta d'una vintena de pel·lícules.

Des de l'organització, han subratllat la voluntat de seguir apostant pel públic més jove en futures edicions i s'han reivindicat com una «cita imprescindible» del cinema fet amb imatges d'arxiu del sud d'Europa que defensa la importància de la recuperació i conservació del patrimoni audiovisual.