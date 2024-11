El Memorimage clou la dinovena edició apostant pel públic jove i les possibilitats dels arxius digitals

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Memorimage, el Festival Internacional de Cinema de Reus que treballa amb imatges d'arxiu, tanca la dinovena edició apostant pel jovent i els arxius digitals. «Les possibilitats de l'arxiu són infinites, per això volem arribar a noves audiències, per trencar la idea que l'arxiu és un document de fa cent anys que està en una institució on cal fer tres instàncies per accedir-hi», ha afirmat la directora artística del festival, Anna Petrus.

En aquest sentit, també s'ha impulsat el concurs MemoPlay amb les escoles de la ciutat. Després d'atreure uns 1.500 espectadors i projectar una vintena de films catalans i europeus sobre memòria selectiva, el Memorimage desvelarà els guanyadors d'aquesta edició a la gala de cloenda al Teatre Bartrina.

El festival, que encara enguany la dinovena edició, ha centrat la secció oficial en la memòria selectiva i els valors emocionals que evoquen les imatges d'arxiu.

D'aquesta manera, s'han projectat cinc pel·lícules que tracten qüestions com l'amor, el dolor o la redempció individual i col·lectiva. En total s'han projectat vint films catalans i europeus, la meitat dels quals estrenes a Catalunya.

En l'última jornada del Memorimage s'ha presentat 'Maquis a les muntanyes de Prades', una sèrie documental vinculada a la lluita antifranquista. Entre les dificultats per dur a terme l'obra, el director Toni Orensanz ha destacat la disposició d'imatges d'arxiu.

«Els maquis no es fotografiaven, hi ha molt poca imatge documental. Hem hagut de treballar amb arxius estrangers, del partit comunista on hi ha algunes imatges sobre el moviment maquis. És un treball que ha costat des d'aquest punt de vista», ha indicat.

Paral·lelament, des de l'organització del festival insisteixen en la voluntat d'arribar a noves audiències a través de trencar idees preconcebudes sobre les imatges d'arxiu. Ho ha subratllat la directora artística Anna Petrus, posant d'exemple la pel·lícula 'Diari de la meva extorsió' de Patricia Franquesa. «Amb el teu mòbil de fa cinc anys pots fer una pel·lícula», ha asseverat.

Precisament amb la intenció d'atreure un públic més jove, s'ha impulsat un concurs pels centres escolars de la ciutat, tant els de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. La idea de MemoPlay és que l'alumnat faci un curt d'entre tres i cinc minuts amb imatges del Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR).

Els filmets guanyadors es projectaran a l'edició de l'any vinent del festival. «La idea és posar a disposició dels alumnes l'arxiu del CIMIR perquè experimentin i facin les seves creacions, que deixi de ser un tabú o llunyà per a ells, a més de fer-los conscients que cada dia estem fent arxiu amb els nostres telèfons mòbils», ha exemplificat.

Alhora, un dels altres reptes per a la futura vintena edició del Memorimage és professionalitzar-lo. En aquesta línia, s'ha fet una col·laboració amb l'Associació de Documentalistes Audiovisuals d'Espanya (ADAE), amb l'estrena d'un premi per guardonar les sèries o pel·lícules que han fet un millor ús d'imatges d'arxiu.

La gala de cloenda, al Teatre Bartrina

La dinovena edició del festival arriba a la recta final aquest dissabte a la tarda, amb la projecció de l'últim film de la secció oficial, 'Echo of you'. El documental biogràfic sobre el pintor reusenc Marià Fortuny 'Joies del CIMIR: Fortuny' serà la pel·lícula que tancarà el Memorimage, per donar pas a continuació a la gala de cloenda al Teatre Bartrina de Reus on es faran públics els guanyadors d'enguany.