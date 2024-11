El Memorimage arriba a l’equador a Reus: queden 10 projeccions en dos dies

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El Memorimage, el Festival Internacional de Cinema de Reus, ha arribat a l’equador de la seva edició número dinou. Va ser dimecres quan va aixecar el teló. Ho feu a través de l’estrena internacional d’Anita. La miliciana tenia nom, que descobrí la història darrere d’una de les imatges més icòniques de l’anarquisme ibèric i de la Guerra Civil espanyola. Entre avui i demà, encara queden deu projeccions per apropar el cinema i les imatges d’arxiu a la població.

Amb les seves sessions matinals, el MemoriJove busca fomentar el debat i la reflexió entre els adolescents. Avui, se’ls presentaran Diari de la meva sextorsió, de Patricia Franquesa, que aborda l’extrema vulnerabilitat del món digital a través d’un xantatge, i Billy, de Lawrence Côté-Collins, que busca contribuir a desestigmatitzar les malalties mentals a través de l’experiència d’un noi que pateix esquizofrènia i que, després de patir greus crisis, es troba actualment en fase de redempció.

La Secció Oficial emetrà, avui, Pepi Fandango, en què un supervivent de l’Holocaust viatja al sud d’Espanya per escriure el seu fandango en record dels nens que cantaven flamenc al camp de concentració de Rivesaltes, i Frammenti di un percorso amoroso, on es repassen els tipus d’amor viscuts per la directora.

Continuarà demà amb Le Mans 55, la investigació de la tragèdia més greu de la història de l’automobilisme. La cloenda serà dissabte a les 21 hores i inclourà l’entrega de premis i la projecció de Joies del CIMIR: Fortuny, un documental sobre la vida i obra del pintor Marià Fortuny.