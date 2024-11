L’ordenança de la zona de baixes emissions de Reus «aviat veurà la llum»

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La zona de baixes emissions continua fent passes endavant per complir el seu propòsit d’entrar en funcionament aquest 2025 segons el calendari previst. Per aquest motiu, actualment l’Ajuntament de Reus ja està instal·lant la senyalització i càmeres pertinents per a poder dur a terme aquesta mesura que prohibirà que els vehicles sense etiqueta puguin entrar a la ciutat.

Per un altre costat, l’ordenança municipal que reguli aquesta mesura encara no està preparada, tot i que no hauria de tardar. «Estem acabant de treballar amb l’ordenança i aviat veurà la llum», afirma la regidora de Seguretat i Convivència, Dolors Vázquez.

La regidora comenta que també treballen plegats amb Tarragona, municipi que també té l’obligació d’implementar la zona de baixes emissions al tenir més de 50.000 habitants. «Hem de posar les coses fàcils a les persones, i volem que aquesta transició sigui progressiva i tan pacífica com sigui possible», clou Vázquez.