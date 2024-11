Les inversions a les empreses municipals de Reus per al 2025: idear el CEPID 2 i centralitzar el CMQ

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses municipals de Reus disposaran de 8 milions d’euros per invertir el 2025, una mica menys que l’exercici anterior. La centralització del CMQ a l’Antic Hospital, la convocatòria d’un concurs d’idees per construir el centre d’empreses CEPID 2, l’ampliació de Redessa Tecno, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als polilleugers Ciutat de Reus i Alberich i Casas i l’activació de la segona fase del desplegament de la Ganxeta seran cinc dels projectes estrella que es desenvoluparan, juntament amb la continuació d’iniciatives ja en marxa, com el complex de la Hispània o la recuperació de la Bassa Nova, o propostes que s’havien avançat, com l’expansió del Bus x tu o l’eixamplament de la sala de cerimònies del Tanatori.

El pessic més gros se l’endurà la divisió Aigües de Reus, amb 2,1 milions d’euros. El regidor responsable del servei, Daniel Rubio, va explicar ahir que es posarà el focus «en l’abastament, la millora de la xarxa, la regeneració i l’aprofitament d’aigües i el monitoratge i el control».

Entre altres accions, es renovaran comptadors, s’enfundarà la canonada d’abastament que circula per sota de l’estació de tren, es renovarà la xarxa d’abastament i de sanejament a múltiples carrers, es rehabilitarà la solera i les parets dels dipòsits modernistes del Pere Mata per garantir-ne la impermeabilitat, es desenvoluparà una xarxa d’abastament per regar el parc de Sant Jordi amb el recurs provinent dels pous del Mas Miarnau i Estallers i es recuperarà el minat de Mas Beltran per destinar l’aigua als horts urbans del carrer Astorga i, més endavant, també a l’entorn del parc del Lledoner.

La joia de la corona serà la recuperació de la Bassa Nova. Les obres haurien de començar abans d’acabar l’any i la inauguració serà el 2025. Així i tot, serà el CMQ qui protagonitzi un dels projectes més sonats. Els 738.000 euros del seu pla d’inversions es destinaran, sobretot, a reposició d’equipament i mobiliari, però hi haurà una partida de 120.000 euros per adequar espais a les instal·lacions del carrer del Vapor Nou, a l’Antic Hospital, i traslladar-hi l’àrea quirúrgica i d’hospitalització. Abans, s’hi mouran les consultes.

«Aquest moviment no només optimitza i millora l’atenció als usuaris del CMQ, sinó també la imatge del centre: amb un únic centre i una ubicació, els usuaris sabran on hauran d’anar», va valorar el regidor de Salut, Enrique Martín, que va afegir que l’equipament del carrer d’Antoni Gaudí ha d’estar buit abans d’acabar el 2027.

Reus Mobilitat i Serveis treballarà amb 1.965.000 euros. Una part es dedicarà a mantenir la xarxa d’aparcaments municipals, però també es vol activar la segona fase del desplegament de la Ganxeta, el servei de bicicleta compartida. Hi ha prevista una inversió de 300.000 euros —i l’equip de govern estarà atent a futures línies de subvencions— per preparar entre cinc i set noves estacions.

El president de l’empresa municipal, Daniel Marcos, va comentar que s’està fent «una cerca» dels punts idonis perquè hi arribi aquest mitjà de transport. El barri Horts de Miró, l’avinguda de Països Catalans i les urbanitzacions Mas Carpa i Blancafort són quatre de les candidatures a sumar-se a una xarxa que incorporarà una parada al carrer de Recasens i Mercadé, al polígon Agro-Reus. Addicionalment, hi haurà partides per continuar les obres del complex de la Hispània —l’obra civil de l’aparcament ja està al 70%— i per millorar el Mercat del Camp, condicionar-ne la pèrgola i dinamitzar i posar en relleu la nau.

Redessa col·laborarà també al desplegament de la Ganxeta per afavorir els usuaris dels seus centres de treball; unes instal·lacions que seran ampliades. El conseller delegat Josep Baiges detallà que els espais estan gairebé al 100% de la seva capacitat i que, el 2025, s’adequaran 400 metres quadrats (m2) de Redessa Tecno «per facilitar que s’implantin noves empreses».

Així mateix, «una de les joies de la corona», es destinaran 410.000 euros a la convocatòria del concurs de projectes per construir el CEPID 2, un projecte complex i «d’envergadura». «Si volem captar empreses noves i que les que hi ha ara no marxin, necessitem dotar-nos de més metres», detallà Baiges. La previsió és que, abans d’acabar la legislatura, hi hagi «moviment». També es millorarà l’eficiència energètica de Redessa Viver.

En l’àmbit esportiu, Reus Esport i Lleure construirà dos nous vestidors al polilleuger Cèlia Artiga, equipats amb dutxes, amb un pressupost de 216.000 euros. A més, es donarà continuïtat al pla de xoc de manteniment i millora de les instal·lacions esportives. Les actuacions es complementaran amb una inversió de 248.000 euros de Reus Energia per instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes dels polilleugers Alberich i Casas i Ciutat de Reus.

Pel que fa a la divisió dels serveis funeraris, l’acció més destacada serà l’ampliació de la sala de cerimònies del Tanatori Municipal, una voluntat que ja havia avançat Diari Més. L’espai passarà de tenir un aforament de 110 persones a 240, amb un entorn «molt més modern i agradable», mitjançant la construcció d’un edifici annex a l’equipament actual, tal com va assenyalar l’edil responsable del servei, Montserrat Flores. «Busquem un major confort i un millor ús de l’espai», afegí.

Reus Transport ja havia anunciat amb anterioritat les accions que té previstes en el seu pla de millora. Destaquen l’expansió del Bus x tu «arreu de la ciutat» amb l’adquisició de quatre autobusos elèctrics de petit format i la compra de quatre busos més, de 12 metres de longitud, per reforçar i ampliar la capacitat de les línies regulars ja existents.

«Pretenem arribar a tots els barris que tenen necessitats de transport públic, però les línies regulars no hi arriben, i als centres de treball dels polígons industrials», va recordar la presidenta de l’empresa, Marina Berasategui.