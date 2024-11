Prat de la Riba insisteix a demanar que la Guàrdia Urbana de Reus reguli les entrades i sortides escolars

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat educativa de l’Escola Prat de la Riba està convocada a una reunió amb la cap de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Reus el dijous 12 de desembre per tractar les reclamacions de pacificació del trànsit. Fernando Paniagua, membre de l’AFA de Prat de la Riba, celebra que finalment hagin rebut «una resposta oficial a la nostra petició».

No obstant això, demana que en aquesta reunió s’hi sumin Guàrdia Urbana o Mobilitat perquè «Educació no té les competències per pacificar el carrer». «En la nostra carta vam demanar una reunió amb Guàrdia Urbana, Mobilitat i Educació per poder afrontar el problema d’una manera col·lectiva i comú», apunta Paniagua.

Alumnes i famílies s’han manifestat des del mes de maig del curs escolar passat demanant mesures per pacificar el carrer per millorar la seguretat i qualitat de l’aire a l’entorn escolar. Aquestes reclamacions van iniciar després que a finals del mes d’abril un cotxe acabés bolcat sobre la vorera de l’avinguda Prat de la Riba en un accident de trànsit.

Davant d’aquest fet, des de la comunitat educativa, que s’ha manifestat múltiples vegades al carrer, han demanat que a curt termini la Guàrdia Urbana reguli el trànsit en el seu pas per l’avinguda Prat de la Riba durant les entrades i sortides escolars i a mitjà termini la pacificació del trànsit en l’avinguda i la reducció en passeig de Sunyer. A més, també apunten a la necessitat d’elaborar un estudi en l’entorn de les escoles públiques de la ciutat que analitzi la qualitat de l’aire.

Resposta a l’Ajuntament

Fa una setmana la regidora de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, va declarar a Diari Més que per ara descarten pacificar l’avinguda Prat de la Riba a l’espera de dur a terme les obres al carrer Ample i plaça del Pintor Fortuny.

D’aquest projecte la regidora espera que «farà disminuir el trànsit a Prat de la Riba». «Una vegada finalitzat el projecte del carrer Ample ja ens plantejarem que hem de fer al voltant. Perquè quan es canvia un carrer també s’impacta a tots aquells carrers adjacents», va subratllar Vázquez.

Davant d’això, des de la comunitat educativa de l’Escola Prat de la Riba accepten que primer es dugui a terme les obres de reforma del carrer Ample i la plaça del ‘Condesito’, però no renuncien a prendre mesures a curt termini. «Nosaltres demanem que a curt termini una parella de la Guàrdia Urbana talli el trànsit mitja hora durant les entrades i sortides de l’escola. Aquesta és una acció immediata i fàcil», insisteix Fernando Paniagua.