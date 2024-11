Mariona Quadrada, guardonada pel seu compromís amb les receptes del Baix Camp i l'ensenyament culinari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En una cerimònia celebrada al Gastronomic Forum Barcelona, s'han atorgat els prestigiosos Premis Josep Mercader, que tenen com a objectiu reconèixer les contribucions destacades en el camp de la gastronomia a nivell social, econòmic i professional. Entre els premiats d’aquest any, destaca la cuinera i escriptora Mariona Quadrada, qui ha rebut el guardó en la categoria de «Cuina» en reconeixement a la seva trajectòria i dedicació en el món de la gastronomia i l’ensenyament culinari.

Quadrada, coneguda per la seva intensa activitat en la divulgació gastronòmica, ha destacat per les classes de cuina que imparteix i pels seus diversos llibres, en els quals comparteix tant receptes com coneixements culinaris amb un ampli públic. La seva tasca ha contribuït a difondre i recuperar el patrimoni culinari català, especialment les receptes tradicionals del Baix Camp, la seva terra natal, creant un pont entre la cuina més tradicional i les noves generacions.

A més de la seva tasca gastronòmica, Mariona Quadrada va fer un salt a la política l’any 2015, quan va ocupar el càrrec de regidora de l’Ajuntament de Reus després de presentar-se a les eleccions municipals de maig de 2015 pel grup municipal de la CUP.

El Gastronomic Forum Barcelona, que enguany va reunir figures destacades del món de la restauració, va recordar el xef Fermí Puig, a qui se li va concedir el Premi Mercader a la categoria “Cuina Catalana in memoriam.” El reconeixement, un dels moments més emotius de la vetllada, va ser recollit per la seva vídua, Mercè Soler, i la seva filla, Carla Puig.