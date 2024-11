L'Escola Joan Rebull de Reus acull el programa 'Vine al meu pati'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres l’escola Joan Rebull de Reus ha començat la 7a edició de l’activitat Vine al meu pati del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Reus. Es tracta d’una actuació que es va fer per primer cop l’any 2015 i que per aquest curs 2024-2025 es reprèn amb la important col·laboració de l’alumnat de 2n del Cicle Formatiu de Grau Superi or (CFGS) d’Ensenyament i Animació Socioesportiva de l’Institut Josep Tapiró.

Aquesta activitat és una trobada d’alumnes de 1r i/o 2n de primària de diferents centres en un dels seus patis en la qual l’objectiu general és que els alumnes puguin establir relacions amb nens i nenes d’altres escoles, gaudir de manera diferent del pati i de nous jocs, conèixer nous espais, i, en definitiva, aprendre jugant i compartint.

A banda de l’escola Joan Rebull, en seran fins un total de 6 els patis acollidors, es farà també a l’Escola Alberich i Casas el dimecres 13 de novembre, a l’Escola Ganxets el 20 de novembre, a l’Escola Educard Toda el 27 de novembre, a l’Escola Sant Bernat Calvó el 4 de desembre i finalment a l’Escola General Prim el 18 de desembre.

Totes elles tindran la visita d’1 o 2 centres propers amb els quals compartiran al voltant de dues hores d’activitats físiques en les quals també es persegueixen objectius més específics com el foment del treball en equip, la paciència i la perseverança, o estimular la creativitat i sempre amb el foment de valors com el respecte, la convivència i la tolerància. En total hi participaran 948 alumnes de 17 escoles diferents.

Cadascuna de les 6 jornades ha estat organitzada per un grup d’alumnes del CFGS esmentat de l’Institut Josep Tapiró. Aquesta tasca l’han fet des del mòdul formatiu de projectes que estan cursant durant aquest curs 2024-2025 i per la qual han elaborat unes fitxes on hi consten la contextualització, els objectius, els continguts, les observacions i el desenvolupament de la sessió amb el detall de cadascun dels jocs (descripció, agrupaments, material o durada).