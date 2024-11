L'Ajuntament de Reus gestionarà 8 MEUR en inversions a les empreses municipals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses municipals de l'Ajuntament de Reus preveuen prop de 8 milions d'inversió per a l'any vinent. Les societats públiques han aprovat els respectius pressupostos per a l'exercici 2025 en els corresponents consells d'administració. La suma dels diferents plans d'inversions de les empreses municipals puja a 7.973.696. L'import dels plans de cada una de les societats és el següent:

Reus Serveis Municipals. Divisió Aigües de Reus: 2.100.000

Reus Serveis Municipals. Divisió Reus Energia: 248.000 euros

Reus Mobilitat i Serveis : 1.965.000 euros

Reus Desenvolupament Econòmic SA: 1.336.696 euros

Reus Transport: 1.170.000 euros

Centre MQ Reus: 738.000 euros

Reus Esport i Lleure SA: 416.000 euros



La divisió d'Aigües de Reus Serveis Municipals gestionarà un pressupost d'inversions l'any que ve de 2.100.000 euros. Destaquen els 1.580.000 euros en actuacions en l'àmbit de l'abastament i el sanejament; actuacions en infraestructures per la reutilització o sistemes de monitorització i control. Aigües de Reus també preveu invertir en la renovació del parc de comptadors, sistemes informàtics, equipament de laboratori i la renovació del parc de vehicles, entre altres.

Reus Energia invertirà 288.000 euros en la instal·lació de plaques fotovoltaiques als polilleugers del Joan Rebull i de l’Alberich. Mentre que Reus Mobilitat i Serveis millorarà els aparcaments municipals, ampliarà les estacions del sistema de bicicleta compartida, millorarà el Mercat del Camp i donarà continuïtat a les obres de l'aparcament de la Hispània.

Reus Desenvolupament Econòmic SA destinarà les inversions a incrementar el parc d’habitatges municipal i espais destinats a la implantació d’empreses.

Reus Transport, per la seva banda, adquirirà quatre minibusos elèctrics per al Bus x Tu i quatre busos híbrids de 12m per al servei regular.

El Centre MQ Reus ha aprovat un Pla d’Inversions de 738.000 euros destinat a reposició d’equipament, mobiliari i aparells informàtics, amb una obra extraordinària de l'adequació d’espais al Vapor Nou.

Reus Esport i Lleure invertirà en un nou vestidor de competició al polilleuger Cèlia Artiga i un pla de xoc de manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals.

Finalment, el Serveis Funeraris construirà un cos annex al Tanatori municipal que augmentarà la superfície de la sala de cerimònies i l’aforament amb prop de 110 seient més. D’aquesta manera, la sala tindrà capacitat per reunir unes 240 persones assegudes.