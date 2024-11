La Generalitat rehabilitarà set blocs de pisos del barri de Sant Josep Obrer de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri de Sant Josep Obrer serà l’escenari de la següent actuació destinada a millorar el parc d’habitatges de la ciutat. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tret a concurs públic el contracte per a la rehabilitació de l’eficiència energètica de set blocs de pisos de la zona «amb la finalitat d’aplicar estratègies passives i actives en façanes, interior d’habitatges i zones comunitàries».

76 domicilis seran beneficiaris de la intervenció. El pressupost base és d’1,8 milions d’euros (IVA inclòs). D’altra banda, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana farà una aportació d’1,16 milions d’euros provinents dels fons europeus.

Els edificis del barri de Sant Josep Obrer que es milloraran van ser construïts el 1977 i són gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En concret, es tracta dels blocs 31, 45, 46, 53, 54, 57 i 59 del carrer Mas Pellicer. El projecte de millora de l’eficiència energètica inclou l’aïllament tèrmic de les façanes, de la coberta inclinada de teula i dels porxos, així com la substitució de les fusteries exteriors per unes de millors prestacions.

També s’aprofitarà per canviar les fusteries de zones comunes, com els nuclis d’escales o el portal, per raons de seguretat i d’estètica arquitectònica. Si se’n trobés, a més, es retiraria l’amiant. Finalment, s’enderrocaran elements deteriorats, en mal estat o que continguin fibrociment.

Amb l’actuació, es preveu reduir el consum d’energia primària no renovable —es calculen estalvis d’entre el 47 i el 54%— i la demanda energètica —al voltant d’un 70% menys—. L’objectiu és que les obres estiguin acabades i entregades abans del 30 de juny del 2026.

Acord amb l’Estat

L’obra arribarà després de l’acord que van firmar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Generalitat de Catalunya el juliol del 2023. El pacte consistia en el compromís de rehabilitar 919 habitatges públics de vuit ciutats de les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida. El pressupost total de l’actuació és de 22,63 milions d’euros. Un 60% de l’import serà aportat per l’Estat central, mitjançant fons europeus, mentre que la resta anirà a càrrec del Govern català.

Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Alsamora, Móra d’Ebre, Reus, Tarragona i Vila-seca seran els municipis objecte dels treballs. L’acord es va signar amb els objectius de promoure la rehabilitació d’habitatges, la millora de l’eficiència energètica, de l’accessibilitat i de la qualitat residencial i contribuir a la revitalització de les àrees urbanes i al benestar de la ciutadania.