Surten a licitació per 2,21 milions d'euros els contractes d'obres per reformar el museu de Reus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus ha publicat la licitació dels contractes d'obres per a la reforma del Museu d'Art i Història així com el de subministrament i mobiliari de la mateixa reforma amb un pressupost conjunt de 2.213.907,99 euros.

El primer contracte surt amb un pressupost de licitació de 1.318.510,02 (IVA inclòs), i l'actuació correspon a l'execució de les obres dels projecte bàsics i executius de reforma de l'accés i vestíbul del Museu, tant interior com exterior. També s'hi inclou el projecte bàsic i executiu de les obres de reforma del Museu.

El segon, es licita amb un pressupost de 895.397,97 euros (IVA inclòs) i l'actuació correspon a l'execució del projecte executiu de museografia i mobiliari de la reforma del Museu d'Art i Història. El projecte del Museu d'Art i Història té com a objectiu reformar l'equipament per posar-lo al dia, tant l'edifici com la museografia.

Va ser inaugurat el 1961 i declarat l'any 1962 «monumento histórico-artístico». Substituïa el Museu Prim Rull, que havia quedat petit per acollir les col·leccions que en aquell moment havia reunit el Museu. Segons el govern municipal, al llarg d'aquests 63 anys l'edifici només ha tingut una reforma que es va realitzar a finals dels anys 90 del segle passat, quedant «obsolet» tant en la seva estructura com en relat i en la museografia de les col·leccions d'art.

La reforma vol ara actualitzar els relats del Museu amb una nova museografia. Un primer, que s'endinsa en el període històric dels segles XVIII i XIX. Hi haurà una mirada «polièdrica» amb la què s'explicarà l'evolució de la ciutat des de l'àmbit social, urbanística, econòmic, polític i cultural i amb el qual es posarà de relleu una societat polaritzada pel conflicte que es va produir fruit del xoc d'una societat, la pre-industrial, que desapareix i la nova organització social que va generar la nova economia industrial.

Dos nous relats

Per altra banda, hi haurà dos nous relats que es focalitzaran en la important col·lecció d'art que es conserva al Museu. Un primer relat lligat a l'evolució de la ciutat dels segles XVIII i XIX, on s'exposaran les obres dels artistes més importants que van treballar a Reus en el període de major creixement com va ser el segle XVIII. S'hi podran veure obres de Marià Fortuny, Josep Tapiró, Baldomer Galofre, Antoni Gaudí i Hortensi Güell.

El segon relat, que ocuparà la primera planta del Museu mostrarà la formació de dues col·leccions d'art, una primera a partir de la protecció del patrimoni en un període de guerra, com va ser la Guerra Civil, durant la qual el Museu va esdevenir el lloc de refugi de les obres del renaixement i del barroc de bona part del rere país, i una segona, com la col·lecció d'art gòtic d'Antoni Pedrol Rius, que de mans privades va passar a mans públiques a través del llegat.

La reforma també tindrà una vessant de cara l'exterior, amb una intervenció que incidirà en la connexió de l'entrada del Museu amb la plaça de la Llibertat, amb l'objectiu de donar una major visibilitat a la presència del Museu. El projecte de reforma del Museu compta amb una subvenció de 2.000.000 d'euros, tant per a la redacció del projecte com per a l'execució de l'obra, del Ministeri de Cultura.