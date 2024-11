L’Arxiu Municipal de Reus rep una nova donació de documentació del període de la Guerra Civil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidora de Bon govern, transparència i participació, Montserrat Flores Juanpere i Cristina Salagaray Lunes, han signat aquest dimarts dia 5 de novembre el contracte de donació pel qual l’Arxiu ingressa la documentació de Víctor Manual Salagaray Garcia, avi de la donant.

Es tracta de documentació compresa bàsicament en el període de la Guerra Civil espanyola, tot i que també n’hi ha de períodes posteriors. L’ingrés consta de correspondència entre Víctor Salagaray i la seva esposa, enviada des del camp de Sète, a França. També hi podem trobar salconduits, certificats, retalls de diari, fotografies i un exemplar del butlletí «L’Echo de l’Hopital». Butlletí Hebdomadaire de l’Hospital Temporaire. (Sète, 1 d’abril de 1939), editat a mateix camp. Fins i tot hi ha una agenda on hi figuren noms i telèfons de llocs i persones significatives vinculades a la República.

Víctor Manuel Salagaray, nascut el 1890, estudià medicina. Durant la guerra fou metge del Cos de Sanitat Militar i estigué sota les ordres tant del cap de Sanitat de l’Exèrcit de Terra com del cap militar de la Defensa Especial Contra Aeronaus, lluitant al costat de la República. Quan es va acabar la guerra va passar a França per Bourg-madame, amb tres del seus fills. Van ser ingressats al camp de Sète (Centre de vacances de les Joventuts laiques republicanes de França). Salagaray va morir a Sète l’11 d’abril de 1939 i va ser enterrat a Beziers.

La seva neta Cristina, ha conservat la documentació durant tots aquests anys i avui, n’ha fet lliurament a l’Arxiu Municipal de Reus per tal de preservar la memòria familiar i contribuir a l’enriquiment, mitjançant testimonis documentals, del coneixement d’un dels principals episodis bèl·lics de la història recent.