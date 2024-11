Aurial Padel obrirà les portes a Reus al primer trimestre de 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’obertura de les noves instal·lacions d’Aurial Padel a Reus està cada cop més a prop. Segons un comunicat emès per l’empresa a través de les seves xarxes socials, la companyia ja hauria «rebut els permisos finals» i estaria ja en «la recta final del projecte». La previsió és que les instal·lacions es posin en marxa durant el primer trimestre de l’any 2025.

Aquestes noves instal·lacions, que disposaran de 17 pistes de pàdel en total, estaran localitzades a Mas Sedó, un espai catalogat com a bé cultural d’interès local al municipi. Aquest està situat a la vora de la T-310, carretera que connecta la capital del Baix Camp amb la població veïna de Riudoms.

La mateixa Marta Marrero, extenista i cofundadora de l’empresa, s’ha mostrat il·lusionada per la notícia també a través del seu compte personal de xarxes socials. «Quines ganes de què arrenquem amb aquest monstre!», expressa Marta Marrero.

Instal·lacions

Aquest espai, que compta amb l’edifici i uns terrenys de 3,5 hectàrees, a part d’oferir 17 pistes de pàdel també brindarà una experiència molt més extensa pels seus clients. Incorporaran un gimnàs de 1.500 metres quadrats que estarà equipat amb tecnologia d’última generació per a millorar el rendiment esportiu, sales polivalents i amplis vestidors.

A la vegada, les pistes comptaran amb grades des d’on els espectadors podran veure còmodament els esdeveniments esportius que es disputin.

Per un altre costat, el complex també disposarà d’una piscina exterior de 25 metres, zona de solàrium, chill-out i un restaurant amb terrassa amb la voluntat d’oferir una «proposta gastronòmica de primer nivell».

Des de l’empresa també anuncien que hi ha previsió perquè aquesta nova seu d’Aurial Padel pugui acollir esdeveniments d’oci amb un espai homologat per a concerts amb aforament per a fins a 3.000 persones i 400 places de pàrquing. D’aquesta manera, l’objectiu és que les instal·lacions a Mas Sedó no es limitaran només a la pràctica esportiva, sinó que aspiren a convertir-se en «un impressionant complex d’oci que combini l’esport, esdeveniments i gastronomia».

Aurial Padel

D’aquesta manera, la companyia dirigida per Marta Marrero es posicionarà per davant pel que fa a major nombre de pistes a Espanya gràcies a aquestes noves instal·lacions a Reus, que se sumen a les de Sant Cugat, Cornellà, Vic, Sabadell i Lleida. El seu principal rival en el sector, Padelprix, en suma 53 de pròpies i 23 que operen sense la seva marca, sumant un total de 76 que quedaran superades.