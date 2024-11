Aigües de Reus col·labora en una recerca per al cultiu d’una alga que pot usar-se com a biomassa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus i l’Institut d’Horticultura i Jardineria han signat un conveni pel qual l’aigua residual que tracta la depuradora es convertirà en el banc de proves d’un projecte experimental per al conreu de Chlorella vulgaris com a fertilitzant per als sòls agrícoles. Es tracta d’una micro-alga que té una capacitat molt alta de retenció de CO2, un factor que és molt interessant davant la creixent necessitat de pràctiques agrícoles sostenibles que optimitzin el recursos hídrics i redueixin l’impacte ambiental.

El projecte du per nom ChlorellaNet Tech, i està liderat per l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus, amb la col·laboració d’Aigües de Reus. El seu objectiu principal és optimitzar el conreu de Chlorella vulgaris en aigües depurades mitjançant eines d’intel·ligència artificial, tot automatitzant el control de paràmetres en el procés de biocultiu.

En paral·lel, l’alumnat dels cicles de Producció Agroecològica, Química i Salut Ambiental, Educació i Control Ambiental de l’Institut es veurà capacitat en tecnologies sostenibles i durà a terme pràctiques agrícoles innovadores que maximitzen la producció de biomassa, redueixen l'impacte ambiental i fomenten l'economia circular.

Recerca imminent

Es preveu que la recerca comenci de manera imminent i que es prolongui al llarg de l’actual curs acadèmic. En una primera fase, els estudiants analitzaran les aigües i els paràmetres fisicoquímics de l’EDAR amb la col·laboració dels tècnics de la planta i del laboratori d’Aigües de Reus amb base a determinar les condicions òptimes per al conreu de Chlorella vulgaris. En aquest primer moment, l’alumnat també es familiaritzarà amb la infraestructura i els sensors i els sistemes d’intel·ligència artificial que els han de servir per monitorar les aigües residuals.

La segona fase es desenvoluparà en el laboratori i consistirà en el monitoratge i cultiu de la micro-alga en aigua depurada, tot optimitzant el seu creixement. La recerca finalitzarà amb l’aplicació i avaluació en sòls agrícoles per testar-ne l'eficàcia com a biofertilitzant i biopesticida i analitzar el seu impacte en la qualitat del sòl i el rendiment de conreus.