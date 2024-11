Redessa impulsarà la compra d’una eina que avaluï amb IA projectes innovadors el 2025

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Redessa va llençar un repte: és possible crear un sistema que utilitzi la intel·ligència artificial (IA) per identificar i avaluar projectes emprenedors? Una consulta preliminar de mercat, mitjançant la qual les companyies tecnològiques eren convidades a analitzar si és factible que la idea esdevingui una realitat, fou el sistema emprat per intentar desxifrar l’enigma.

Quatre organitzacions —Fundación Instituto Tecnológico de Galicia, Alameda Software Development S.L., Dealroom.co B.V. i Gabinet Ceres SL— van presentar les seves propostes. Les conclusions de l’estudi foren que, tot i ser una solució disruptiva i innovadora que no està plenament comercialitzada, té una «gran oportunitat de desenvolupament si se li dona l’impuls adequat, ja que encara no ha assolit completament una etapa comercial».

Els projectes, valorats «positivament» en termes generals, necessitarien entre 3 i 24 mesos d’evolució abans d’estar enllestits —de mitjana, requeririen entre 12 i 15 mesos— i costarien entre 9.000 i 856.000 euros —la mitjana se situa al voltant dels 300.000 euros—. «Les empreses han presentat propostes sòlides i variades, amb un alt potencial d’innovació, i compleixen, en gran manera, les necessitats plantejades», conclou la consulta preliminar de mercat.

Amb els resultats i els suggeriments a la mà, el següent pas serà la convocatòria de la compra pública d’innovació (CPI), la contractació d’un producte que encara no existeix al mercat i que s’ha de desenvolupar. «La nostra voluntat és impulsar la CPI a principis del 2025», assegura el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges.

L’edil assenyala que, en aquests moments, s’està analitzant l’anàlisi per impulsar una licitació «que s’adapti al màxim possible a les nostres necessitats».

Una de les qüestions que caldrà concretar, amb el suport d’agents d’innovació de la ciutat i el territori, serà si s’ha d’impulsar una Compra Pública de Tecnologia Innovadora (CPTI), «perquè el que comprem és un bé o servei que no existeix, però que es pot desenvolupar en un període de temps raonable», o una Compra Pública Precomercial (CPP), «que comportaria una participació més directa en el procés d’R+D, amb la finalitat de desenvolupar un producte o servei innovador que podríem compartir amb altres municipis o, fins i tot, amb altres parcs tecnològics», apunta Baiges.

El regidor considera que, amb l’impuls de la CPI, «hem fet un pas més per incorporar la innovació en les dinàmiques d’actuació de l’administració local». En l’estratègia d’implementació, s’ha contemplat dur a terme formacions prèvies a la consulta preliminar de mercat, que es van impartir a càrrecs electes i tècnics municipals, així com a empreses potencialment interessades en el projecte.

«Volem posar en relleu el fet que, amb aquesta iniciativa de Redessa, subratllem el nostre compromís amb la creació d’un ecosistema empresarial innovador i sostenible, donant suport al desenvolupament d’start-ups i noves empreses mitjançant l’aplicació de tecnologies punteres com la intel·ligència artificial i fomentant la col·laboració entre el sector públic i privat, dinamitzant el teixit emprenedor de Reus i contribuint al desenvolupament tecnològic i econòmic», tanca Baiges.

Més enllà de l’enviament de les propostes, les entitats i empreses participants en la consulta preliminar de mercat van participar en una entrevista per aprofundir en els detalls de les solucions que plantejaven. Les reunions van tenir lloc durant el mes de setembre i van comptar amb la participació de representants de les organitzacions tecnològiques, de Redessa i de Tech Friendly, que ha assessorat l’empresa municipal en aquest procés.