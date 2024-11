Diversos carrers de Reus tallats per acumulació d'aigua i despreniments

Una carretera de Reus amb acumulació d'aigua per la DANA.Ajuntament de Reus

La Guàrdia Urbana de Reus ha detectat diverses incidències la matinada d'aquest dilluns amb motiu de la forta pluja i l'acumulació d'aigua, que ha obligat a tallar alguns carrers com a mesura preventiva. A més, els agents han hagut d'obrir tapes d'embornals per afavorir el buidatge i recuperar tapes de clavegueram que han saltat per la pressió.

El Comitè d'Emergències de l'Ajuntament de Reus, va acordar ahir diumenge l'ampliació del torn de nit i d'avui al matí de la policia municipal. El dispositiu de seguretat ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, que també ha incrementat els seus efectius; i la col·laboració als Mossos, Bombers i la resta de serveis de l'Ajuntament de Reus com els serveis de neteja, Brigades, Medi Ambient i Serveis Socials, entre altres.

Els serveis municipals continuen treballant aquest matí i la situació a la ciutat és dona per gairebé normalitzada.

Els agents col·laboren amb els Mossos d'Esquadra a les carreteres de Cambrils i Riudoms en compliment de les restriccions de mobilitat decretades. L'AP-7 a l'antic peatge de Reus es troba tallada pels Mossos per les restriccions.

El Camí Vell de Valls es troba tallat al trànsit per acumulació d'aigua i s'ha col·locat senyalització a l'avinguda de Bellissens amb la T-11 per inundacions. L'avinguda de Salou des de la rotonda de la T-11 està tallada, donat que la rotonda de les quatre carreteres està inundada. Mentre que el Camí del Pi del Burgar està tallat en tres trams a causa de despreniments.

La Guàrdia Urbana ha procedit a l'obertura de tapes d'embornals al carrer de Maria Cortina i a l'avinguda de Salou per facilitar el buidat d'aigua. També s'han recol·locat tapes d'embornals i de clavegueram que han saltat per la pressió en diferents punts (avinguda de Tarragona, avinguda de Marià Fortuny, carrer de Navarra, Joaquim Bartrina d'Aixemús, entre altres).

A més, el carrer de Jaume Vidal i Alcover es troba sense subministrament elèctric. Finalment, també s'ha detectat la caiguda d'un arbre davant l'escola Sant Bernat Calbó.

Serveis mínims

L'Ajuntament ha suspès l'activitat als centres educatius municipals: escoles bressol municipals i Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell. També restaran tancats els Centres Cívics de la ciutat.

Els Mercats Municipals també han suspès l'activitat de dilluns al matí. La decisió afecta el Mercat del Carrilet, el Mercat Central, el Mercat del Camp (obrirà a les 14:00h) i el Mercat de Marxant.

La companyia municipal de busos, Reus Transport, farà serveis mínims d'aproximadament del 50%. Serveis mínim en funcionament fins les 14:00h. L10, L20i L30. I serveis sense funcionar: L11, L50, L60, L40, L41 i L42. A partir de les 14:00h està previst recuperar el servei al 100%.

El Cementiri General de Reus romandrà tancat aquest dilluns.

Tots els equipaments culturals municipals estaran igualment tancats aquest dilluns al matí.

L'Ajuntament notificarà via sms i correu electrònic la cancel·lació de les aproximadament 200 cites prèvies previstes per demà en les diferents oficines municipals d'atenció a la ciutadania. Les cites es reprogramaran en els propers dies.

Els Serveis Socials municipals mantenen la seva activitat donat que es tracta de serveis essencials, i atendran qualsevol situació d'urgència a les dependències de l'Antic Hospital.

Aigües de Reus i el servei municipal de neteja viària i recollida de residus faran també serveis mínims.