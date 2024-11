Un reusenc aconsegueix recaptar més de 160.000 euros per ajudar els afectats per la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un reusenc ha aconseguit recaptar més de 160.000 euros en menys de dos dies per ajudar els afectats pels efectes de la DANA a València. David Aliagas va posar en marxa, a través de les seves xarxes socials la iniciativa anomenada 'Un cubata per València'.

"Sona una mica estrany, però ara ho entendreu. Veient totes les imatges del que està pensant a València estava pensant en com puc maximitzar el que se’m dona bé per tal d'ajudar. Així que intentaré viralitzar una manera d’ajudar a aquestes comunitats. Volia anar més enllà. De festa, als joves, no ens importa pagar per un cubata, que poden ser deu o quinze euros", contextualitzava Argelagues en el vídeo que ha publicat a través de les seves xarxes socials.

"He pensat que amb la vostra ajuda podem viralitzar que la gent jove faci transferències als comptes d’ajuda amb la quantitat que els costaria un cubata. Si aquest vídeo el veuen 10.000 persones i, cada un, enviem 10 euros, ja són 100.000 euros que rebrien els afectats. Què us sembla? Jo ja he fet la meva transferència i he pres el meu cubata per València", explicava el reusenc.

Així doncs, la iniciativa d’Aliagas, amb pràcticament 340.000 seguidors a TikTok i 95.500 a Instagram, ha estat tot un èxit. De fet, en menys de dos dies, 'Un cubata per València' ja ha aconseguit recaptar més de 160.000 euros i ser una de les recaptacions més actives per ajudar els més afectats per la DANA.