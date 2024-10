Territori aprova el projecte d'instal·lar plaques solars a l'aeroport de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament ahir el projecte d’AENA per construir una central solar fotovoltaica per abastir les instal·lacions de l’aeroport de Reus. La planta tindrà una potència total instal·lada de 15 MWp, una potència nominal de 12,5 MW i la seva producció energètica serà l’equivalent al consum de 7.600 llars.

La planta s’emplaçarà a 3,5 km a l’est del terme de Reus, en uns terrenys situats entre les instal·lacions de l’aeroport de Reus, la carretera N-420a i la línia del ferrocarril d’alta velocitat. Se situarà en una parcel·la que pertany a les zones de reserva aeroportuària i de subsistema d’aeronaus de l’aeroport, actualment erma. Tindrà una superfície de 18,26 hectàrees, de les quals 7,14 estaran ocupades pels mòduls fotovoltaics.

A la planta s’hi accedirà per un camí interior de l’aeroport i l’evacuació de l’energia generada es durà a terme mitjançant una línia soterrada a través de camins interns dins la parcel·la de l’aeroport i de carrers existents del polígon industrial veí de Constantí, fins la seva connexió a la subestació Tarraco existent.

La nova central fotovoltaica estarà integrada per 30.000 mòduls fotovoltaics de 500 Wp de potència unitària; 5 inversors de 2.500 kVA, que transformen la corrent contínua en corrent alterna repartits en tres centres de transformació; una línia soterrada d’evacuació de 25 kV des dels centres de transformació fins a la subestació elevadora d’entrega i mesura (SEEM); una subestació elevadora d’entrega i mesura (SEEM); i una línia soterrada d’evacuació de 110 kW des de la SEEM fins la Subestació TARRACO.

El pressupost d’execució material per a la implantació del parc fotovoltaic i la línia d’evacuació és de 13,8 MEUR.