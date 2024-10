L’Ajuntament de Reus descarta per ara una pacificació del trànsit a l’avinguda Prat de la Riba

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus descarta per ara la pacificació del trànsit a l’avinguda Prat de la Riba tal com han demanat des de la comunitat educativa l’Escola Prat de la Riba. Arran d’un accident el passat 30 d’abril en què un cotxe va acabar bolcat sobre la vorera de l’avinguda, alumnes, famílies i professors del centre han demanat reunir-se amb l’equip de govern per demanar mesures pel que fa a la mobilitat.

L’AFA del centre ha resumit les demandes en tres punts en concret; el tancament del trànsit rodat a l’avinguda Prat de la Riba durant les hores d’entrada i sortida dels nenes de l’escola com a mesura a curt termini, el tancament del trànsit rodat a l’avinguda i la seva reducció al passeig Sunyer a mitjà termini i la realització d’un estudi vinculant sobre la contaminació de l’aire en l’entorn de totes les escoles públiques de la ciutat.

Per reivindicar aquestes reclamacions, van començar a manifestar-se el mes de maig passat cada divendres per exigir que l’Ajuntament prengués mesures, a la vegada que van iniciar un projecte pedagògic per sensibilitzar als alumnes sobre les conseqüències negatives de la contaminació de l’aire i acústica als entorns escolars.

Fins ara, des de l’escola asseguren que no han rebut cap resposta per part del consistori i, per aquest motiu, aquest octubre han reprès les mobilitzacions. Paral·lelament, el centre educatiu es va adherir recentment a la campanya Streets for Kids, una iniciativa que pretén crear carrers més segurs i accessibles a les ciutats europees. L’objectiu és garantir que els nens i nenes puguin anar a l’escola a peu, bicicleta o patinet sense haver de patir la contaminació dels vehicles.

Primer el carrer Ample

No obstant això, en declaracions al Diari Més la regidora de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, descarta que per ara es dugui a terme qualsevol acció de pacificació del trànsit a la zona. «És un carrer que nosaltres, objectivament parlant, no disposem de dades d’accidents ni d’excés de velocitat, malgrat haver-hi hagut l’accident de fa uns mesos que va ser una pèrdua de control puntual», comenta la regidora.

A més, afirma que en el seu moment ja es van adaptar diverses mesures de contenció en l’avinguda, com la barana col·locada just davant de la porta d’accés al centre. A la vegada, comenta que «estem esperant a veure una mica com serà el projecte del carrer Ample, que segurament farà disminuir el trànsit a Prat de la Riba». Aquest projecte, amb un pressupost total de gairebé 2,8 milions d’euros, preveu reurbanitzar el carrer Ample i la plaça del Pintor Fortuny.

Amb aquesta actuació, els cotxes passaran d’ocupar un 57% de la superfície total del carrer Ample a tan sols un 26%, mentre que l’espai per a vianants tindrà una presència del 63%. Per una altra banda, a la plaça del ‘Condesito’ el vianant guanyarà fins a 1.000 metres quadrats i s’introduirà 330 metres quadrats de zona verda. El projecte està actualment en fase de licitació i s’espera que les obres tinguin una durada aproximada de 14 mesos.

«Una vegada finalitzat el projecte del carrer Ample ja ens plantejarem que hem de fer al voltant. Perquè quan es canvia un carrer també s’impacta a tots aquells carrers adjacents, m’atreviria a dir que s’influeix fins a 100 metres a la rodona. Per tant, s’ha de fer un estudi ben acurat de tota la zona», defensa Vázquez, que a la vegada posa d’exemple la pacificació de raval Santa Anna, que no només va tenir efecte en el mateix raval.

Per un altre costat, el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, fa valdre que actualment s’està treballant en un pla de millora dels entorns escolars. «Això implica la mobilitat al voltant dels centres escolars, la pacificació del trànsit, que els vianants guanyin espai i altres aspectes com l’arbrat o la il·luminació. Volem definir com han de ser els entorns escolars del nostre municipi», afirma Marcos.

«Hi ha carrers que són molt complicats. Per tant, s’està treballant internament aquest pla per veure quina és la situació dels nostres entorns escolars, quines eines tenim i quines seran les millores a aplicar», conclou el regidor de Via Pública.