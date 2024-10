Les obres de reforma del Parc de Bombers de Reus ja tenen data d’inici

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La reforma del Parc de Bombers de Reus ja té data d’inici d’obres. El dia fixat pel Departament d’Interior és el 16 de juny de 2025. Això suposa un lleuger endarreriment a la darrera actualització que fixava l’inici de l’actuació en el mes d’abril de l’any vinent.

En conseqüència, probablement també significarà endarrerir la data de finalització d’obres que estava prevista pel mes d’agost de 2026. Actualment, la Generalitat ja disposa del projecte executiu redactat i està en procés de validar finalment la maqueta.

Aquest projecte, que compta amb un pressupost total de 4.464.999 euros, té com a objectiu «millorar la funcionalitat i sostenibilitat del parc», tal com apunta el cap de la Unitat d’Infraestructures i Sostenibilitat del Cos de Bombers de la Generalitat, Guillem Recio. A més, també augmentarà la superfície total del parc en 600 metres quadrats.

Aquesta ampliació serà gràcies al fet que l’Ajuntament de Reus va cedir el terreny adjacent situat entre el Mas Carpa i el Mas Tallapedra. A més, en el recinte es construirà un segon edifici independent destinat a formació que anirà junt amb la torre de pràctiques ja existent.

Guanyar en eficàcia

«Per un costat, millorem pel que fa a la sostenibilitat mediambiental del parc segons criteris tant del departament com de bombers», comenta Recio. Per tal d’aconseguir aquesta millora en la sostenibilitat de l’equipament treballaran en la implementació d’energies renovables que els facin autosuficients: «Volem ser sostenibles i, per aquest motiu, s’instal·laran plaques fotovoltaiques que garantiran l’energia de totes les instal·lacions del parc, exceptuant la cuina que continuarà sent amb gas».

«Per un altre costat, la reforma sobretot servirà per millorar la funcionalitat. Tot i que l’exterior quedarà bastant igual a com és ara, l’estructura interior quedarà alterada per millorar l’efectivitat i comoditat dels bombers», explica el cap. Per aconseguir-ho, la sala de formació que «ocupava un gran espai en l’antic edifici», es ressituarà al nou edifici.

«Això és un canvi important, perquè és un espai el qual no tan sols utilitzen en el parc de Reus, sinó també bombers d’altres parcs o zones com Montblanc, Lleida o Tarragona que van a fer formació», remarca.

El nou edifici estarà vinculat a la torre de pràctiques que existeix en l’actualitat.

La seva funció serà la d’oferir un espai destinat a la formació tant teòrica com pràctica. «A part de tenir les aules en l’edifici, també hi haurà un espai exterior per fer les maniobres de pràctiques que pertoquin o una sèrie d’aules per a portar a terme simulacions o pràctiques més tecnològiques», afirma Guillem Recio.

A la vegada, el cap de la Unitat d’Infraestructures i Sostenibilitat del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya també comenta que un dels punts més importants en tenir en compte serà dur a terme de les obres, que duraran més d’un any, sense interrompre l’activitat del parc de bombers que continuarà en paral·lel.

«Són unes obres importants, per aquest motiu s’han establert una sèrie de fases a través d’un estudi que busca la manera que l’impacte sobre la funcionalitat del parc sigui el menor possible», subratlla. D’aquesta manera, es garantirà la mateixa operativitat que té ara, «tot i que no amb la mateixa comoditat pels bombers». Per una altra banda, reconeix que «segur que el parc de Reus, com altres parcs, haguessin necessitat abans una millora, però això és un tema pressupostari».