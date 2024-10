La 27a Fira de l'oli DOP Siurana se celebrarà a Reus el 15 i 16 de novembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els dies 15 i 16 de novembre arriba a la plaça de la Llibertat de Reus la 27a Fira de l'oli DOP Siurana (Festa de l’Oli Nou), un certamen organitzat conjuntament per l’Agència de Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Reus, el Consell Regulador de la DOP Siurana i la Unió Corporació Alimentària de Reus, en el que són presents els productors més importants de la Denominació d’Origen, què presenten de forma col·lectiva el seu oli nou.

L’objectiu de la fira és donar la benvinguda a l’oli nou i reunir a la ciutat els productors més importants de la DOP Siurana. Cal destacar que Reus continua sent la primera Fira de Catalunya on es presenta de forma conjunta l’oli nou de la temporada, i el primer lloc on els assistents tenen la possibilitat de tastar i comprar una vintena olis nous diferents de la denominació d’origen protegida Siurana.

La Festa de l’Oli Nou de Reus s’ha consolidat en el calendari d’esdeveniments gastronòmics del país, convertint-se en una cita de referència en la promoció dels productes agroalimentaris a Catalunya. En aquest sentit, cada vegada més visitants d'arreu del país es desplacen a la ciutat, durant les dates de la Fira, per comprar aquest producte de gran qualitat.

Les entitats de la ciutat se sumen a la Fira de l’Oli organitzant diferents activitats durant la mateixa setmana. Les associacions comercials de la ciutat, el Mercat Central i el Mercat del Carrilet, el Gremi de Forners, que participen en aquestes activitats s’organitzen durant tota la setmana, contribuint a que l’arribada de l’oli nou esdevingui tota una festa a Reus.

Durant els dies de la Fira, els visitants podran tastar l’oli de una quinzena de productors de la DOP Siurana al mateix temps que podran gaudir de la seva vessant més lúdica i festiva, ja que es realitzen un gran nombre d’activitats dirigides a tots els públics, especialment el familiar. D’altra banda, es continua premiant als compradors d’oli de la Fira, i per la compra d’oli els productors obsequien als clients amb butlletes «rasca-rasca» amb diferents premis.

Entre les activitats paral·lels cal destacar com a principal novetat 1r concurs d’all-i-oli., També hi haurà un esmorzar degustació el dissabte el matí, on el 50% de la recaptació anirà destinada a la Marató de TV3. L’embotit que es servirà a l’esmorzar està elaborat per Casa Borrull, que aquest any servirà llonganissa elaborada amb la recepta tradicional.

Pels més petits el berenar de pa amb oli i xocolata del divendres a la tarda, amb l’objectiu de promocionar el producte recuperant aquest tradicional berenar, que estarà preparat pel Gremi de Formers de Reus i Comarca i que anirà acompanyat per Actuació de Dansa, a càrrec l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus.

​Campanya especial als Mercats

Del 11 a l’15 de novembre, les parades del Mercats Central i del Carrilet obsequiaran als seus clients amb butlletes pel sorteig de diferents premis d'oli Siurana, consistents en 5, 10, 15, 20 i un primer premi consistent en el «Teu pes en oli». El dissabte 16 de novembre, a les 17'30 h, a la Fira de l'Oli nou, s'extrauran les butlletes guanyadores, i per obtenir el premi, serà necessari trobar-se a la plaça en el moment del sorteig.

Un any més els hotels de Reus realitzen una oferta especial de cap de setmana a la ciutat. El paquet especial que ofereixen els hotels de la ciutat inclou oli nou DOP Siurana, i un tiquet cultural, què inclou l'entrada a diferents espais culturals de la ciutat.