El Sant Joan implanta una pròtesi d’espatlla feta a mida per revertir una malformació congènita

Un equip mèdic del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que dirigeix el Dr. Eugenio García Almagro, han portat a terme una cirurgia personalitzada de pròtesi d’espatlla, la primera feta a mida per a un pacient, que s’implanta a la demarcació de Tarragona.

La cirurgia ha estat encapçalada pel Dr. Albert Ferrando, metge de la unitat d’espatlla de l’Hospital, amb la col·laboració del Dr. José Enrique Aroca, de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.

El pacient presentava una malformació de naixement de l’espatlla que amb els anys havia produït una erosió de la cavitat articular, de manera que havia generat una glena dismòrfica que li produïa dolor i una gran incapacitat per fer les activitats bàsiques de la vida diària.

Per corregir el defecte ossi i tornar la funcionalitat del braç, una companyia especialitzada en pròtesis va dissenyar una pròtesi invertida per cobrir el defecte ossi generat (55 graus de retroversió). A més a causa de la complexitat del cas, es va haver de fer una via d’abordatge diferent de l’habitual per poder accedir a la part posterior de l’espatlla.

A part dels avantatges del fet que la pròtesi és específica per al pacient, gràcies al sistema de PSI (patient specific instrument) es van dissenyar unes guies per a la col·locació òptima dels caragols d’ancoratge glenoide per tal de garantir una major longevitat de la pròtesi.

En el cas d’aquest pacient el grau d’erosió òssia era massiu i sense una pròtesi personalitzada amb una fixació primària a l’escàpula dismòrfica no hauria estat possible la recuperació funcional de l’espatlla. En aquest moment el pacient es troba plenament recuperat i després d’anys de limitacions ja podrà, ben aviat, portar una vida normal.