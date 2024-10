Reus invertirà 200.000 euros en la millora de les voreres de la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de Reus ha engegat el pla de millora de voreres amb un pressupost de 200.000 euros. Aquest s’emmarca en el Pla de Manteniment de la Via Pública, el qual té una partida global de 2,1 milions d’euros per a l’exercici 2024.

Una vegada licitat i adjudicat el contracte d’obres, s’actuarà a les voreres que es troben en mal estat. Concretament, les obres es portaran a terme en cinc trams: a l'avinguda Maria Fortuny (entre els carrers Segimon i Roser); a l'avinguda President Macià (entre els carrer del Gas i Cambrils); a la rotonda Pastoreta (part de l’Escola La Salle); a l'avinguda Pere el Cerimoniós (entre els carrers Vidal Barraquer i Monestir Poblet); i al carrer Dom Bosco (entre el carrer Muralla i avinguda Marià Fortuny).

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, assegura que amb aquest pla «donem resposta a les demandes de manteniment i posada al dia de la via pública. I ho fem de manera planificada, amb criteris tècnics i objectius, amb el desplegament dels plans d’actuació, que detecten necessitats i planifiquen les actuacions per tota la ciutat per a cada anualitat».

L’Ajuntament de Reus invertirà un pressupost històric aquest 2024 de 2,1 milions d’euros en el manteniment de la via pública. El pla d'inversions preveu el desplegament dels plans d’actuacions dels àmbits de la millora de les voreres, els passos de vianants, l’asfaltat, els jocs infantils, la jardineria i l’enllumenat.