El pont que travessarà les vies del tren serà clau en la reordenació del Carrilet

El pont projectat des de fa anys al sud de la ciutat i que ha d’unir l’avinguda de Salou amb avinguda Universitat ha estat un reclam per entitats veïnals des de fa temps. Ara, aquest element contemplat dins del Pla de Mobilitat Urbana també es converteix en un element clau pel que fa al projecte de remodelació de la zona del Carrilet. Tot i que no és una actuació que formi part d’aquest projecte, sí que es contempla i es remarca com un element més perquè la reordenació urbanística funcioni.

«Aquest projecte no tindrà l’efecte esperat tan sols per una acció individual, serà gràcies al conjunt de totes les actuacions que es millorarà en àmbits com la contaminació acústica o el trànsit», apuntava en el seu moment Jordi Comas, membre del grup de treball que va redactar l’avantprojecte del Carrilet.

Aleshores, tot i que el pont no forma part del projecte, és una actuació que hauria d’ajudar a aconseguir l’objectiu desitjat; reduir la pressió del trànsit en la zona. Concretament, es buscaria la quantitat de vehicles que passen per l’avinguda President Macià com a via d’unió entre el sud de la ciutat i Bellissens.

Aquesta avinguda, actualment de sis carrils (dos carrils per sentit més dos carrils d’aparcament), passarà a ser una avinguda de tan sols un carril per sentit, per tant, una via feta per un menor volum de trànsit. El pont permetrà als ciutadans de la zona sud de la ciutat travessar les vies per dirigir-se a indrets com l’Hospital Universitari Sant Joan, el Tecnoparc o el Campus Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

«Aquesta via traurà molta pressió de rutes de sortida dels busos i en un futur reduirà la pressió per la zona de l’actual estació de busos», argumenta la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marina Berasategui. La regidora es mostra convençuda en què «algun dia es durà a terme aquesta obra, fa cinc anys que treballo perquè finalment es pugui fer».

«Aquest és un projecte que depèn del sector urbanístic H-11 que fa temps que s’hauria d’haver desenvolupat. En el mandat anterior vam tramitar modificacions puntuals del planejament per tal que fos viable assumir les mesures que ens imposava Protecció Civil, que és el que bloquejava la junta de compensació», detalla Berasategui.

«Ara continuem treballant amb els promotors perquè el projecte d’urbanització que vulguin presentar tingui com a condició número u la construcció del pont», sentencia la regidora d’Urbanisme, tot i que sense donar cap data.

Una reivindicació veïnal

El president de l’Associació de Veïns El Roserar de Mas Iglesias, Francesc Jornet, ho va descriure com «una de les millors eines que hi ha per connectar els barris del sud amb l’altre costat», mentre que la seva homòloga de l’Associació de Veïns del barri Fortuny, Cori Balanyà, va assegurar que era un pas «molt important pel que fa a l’accessibilitat i la comunicació amb la zona».

Una lectura positiva que comparteix el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó, que assenyala que serà una bona notícia pels residents dels barris Fortuny, Juroca, Montserrat i Mas Iglesias. «Li diem el nostre Pont del Diable, perquè és molt esperat i serà molt important en l’evolució cap al sud, és un tema del qual estem molt a sobre», insisteix Massó.

Per una altra banda, en la proposta alternativa d’ubicació de l’estació d’autobusos de l’Associació de Veïns Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias pel que fa a la reordenació del Carrilet contempla la construcció del pont com un punt clau. La nova ubicació d’aquesta estació estaria just al costat d’on construirien aquest pont.