FCC desisteix del recurs contra l’ampliació del servei de neteja

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha decidit acceptar el desistiment del recurs presentat per l’empresa FCC Medio Ambiente, SAU, contra l’ampliació del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Reus, així com aixecar la suspensió del procediment de contractació. El tribunal també declara que no s’aprecia «la concurrència de temeritat o mala fe en la presentació del recurs», de forma que rebutja imposar una sanció a FCC com demanava l’UTE Reus Net, actual adjudicatària del servei.

L’Ajuntament va anunciar el febrer d’aquest any l’ampliació del servei, amb un increment del pressupost de 576.297,20 euros (IVA inclòs), per executar accions com la compra d’illes emergents o la programació del pla de neteja als barris. La modificació del contracte va ser aprovada pel ple el 23 de febrer.

El 5 de juny, FCC va presentar al Tribunal de Contractes un recurs contra l’ampliació del contracte. L’empresa argumentava que o bé «no s’ha respectat la prohibició d’incorporar nous preus unitaris» o bé considerava «substancial una modificació contractual» que, en cas d’haver figurat a la licitació inicial, «hauria permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats». A més, apuntava que l’Ajuntament no havia facilitat l’expedient de contractació ni els informes. La Secretaria Tècnica del Tribunal va sol·licitar al consistori la documentació i, com que no havia rebut resposta, el 10 de juliol va decretar la suspensió del procediment de contractació. L’Ajuntament va acabar facilitant els arxius. El 21 d’octubre, FCC va presentar un escrit on manifestà, després de revisar l’expedient, la seva voluntat de desistir del recurs.