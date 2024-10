Reus inicia obres per millorar la xarxa d’aigua i sanejament amb una inversió de 800.000 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus durà a terme, a partir d’aquesta setmana, obres en diversos carrers de la ciutat. En tots els casos, els treballs tenen com a finalitat la millora de les xarxes d’abastament i sanejament, i la inversió total ascendeix al voltant de 800.000 euros, que van a càrrec íntegrament d’Aigües de Reus.

El regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio, afirma que «tal com és habitual amb les obres de reparació i manteniment de les infraestructures bàsiques del servei, els treballs que duem a terme no representen cap despesa per als veïns dels carrers afectats, sinó que estan finançades en la seva totalitat per l’empresa municipal d’aigües».

La primera de les obres, prevista per a la darrera setmana d’octubre, consistirà en la reparació de la xarxa d’abastament a l’avinguda President Tarradellas (entre els carrers d’Astorga i de l’Abat Porta), prop del pavelló olímpic. Es tracta d’unes obres que han estat adjudicades per un pressupost de 96.246 euros (IVA inclòs). La durada dels treballs serà d’unes quatre setmanes.

Aigües de Reus també ha planificat altres obres a la xarxa de subministrament d’aigua de boca entre final d’octubre i principi de novembre. D’una banda, s’ha de dur a terme la reparació de la xarxa al carrer de Cambrils, a tocar de les avingudes Bellissens i de Francesc Macià, amb una durada prevista de quatre setmanes. El pressupost és de 91.609 euros (IVA inclòs).

D’altra banda, es preveu la reparació de la canonada d’abastament al carrer de l’alcalde Segimon (entre els carrers del Morell, Muralla i Alcover), a tocar de l’avinguda de Marià Fortuny, amb un pressupost de 96.518 euros (IVA inclòs) i una durada estimada de sis setmanes.

També hi ha programada una altra intervenció a la xarxa d’abastament, que tindrà lloc a l’avinguda de Pere el Cerimoniós, i més concretament en la cruïlla amb l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer. L’obra té una durada prevista d’un mes i tres setmanes des del seu inici i compta amb un pressupost de 132.532 euros (IVA inclòs), segons el preu de licitació.

Encara en relació a la xarxa de subministrament d’aigua de boca, ara mateix es troba en licitació l’enfundat de dues de les canonades que, des del dipòsit de l’Institut Pere Mata, transporten l’aigua fins al passeig de la boca de la mina. Aquestes dues canonades estan força deteriorades actualment i, atès que estan instal·lades a l’interior d’una antiga galeria soterrada, és del tot impossible fer una substitució a cel obert, amb la qual cosa és necessària una complexa tècnica de re-enfundat interior mitjançant una mànega especial que s’adaptarà a l’actual canonada. En aquest cas, el pressupost és de 301.542 euros (IVA inclòs) i la durada dels treballs s’ha estimat en dos mesos des del moment del seu inici.

Pel que fa a la xarxa de sanejament, s’ha programat una obra que també ha de tenir el seu inici en qüestió de poques setmanes. Es tracta de treballs i manteniment i neteja al carrer del Doctor Ferran, amb un pressupost total de 95.637 euros (IVA inclòs), segons preu de licitació.

Fruit de la planificació

Aquestes intervencions ja estaven planificades i, de fet, formen part dels plans d’inversions d’ Aigües de Reus, entre les quals hi ha un ampli ventall de projectes de reparació i renovació de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos barris de la ciutat. Són tot un seguit d’obres que formen part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal 2023-2027, el qual incorpora, entre d’altres, «garantir el proveïment d’aigua a la ciutat i assegurar-ne la qualitat».

«El subministrament i sanejament d’aigua d’una ciutat com Reus requereix d’inversions de forma permanent si es vol garantir un servei de qualitat, amb la qual cosa no podem baixar la guàrdia i cal anar impulsant algunes obres que són absolutament necessàries», afegeix Rubio.

A mesura que les obres es duen a terme, Aigües de Reus en comunica el seu inici als afectats i a les associacions veïnals respectives. Com és habitual en totes les obres que impulsa a la ciutat, Aigües de Reus posa a disposició dels veïns un telèfon (977 345 843) per a qualsevol consulta durant les obres i agraeix anticipadament la col·laboració veïnal, tot desitjant que les molèsties i interferències siguin mínimes durant l’execució dels treballs.